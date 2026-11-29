Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 15χρονης στο Αγρίνιο, η οποία κατήγγειλε ότι υπήρξε επί σειρά ετών θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Δύο από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Την ίδια ώρα, ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να βρεθούν και οι γονείς της ανήλικης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στις καταθέσεις τους όσο και σε νέα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Τα αρνείται όλα ο πατέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της ανήλικης αναμένεται να αρνηθεί ότι γνώριζε όσα καταγγέλλει η κόρη του, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε συχνά από το σπίτι και δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε.

Παράλληλα, φέρεται να ζητά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και τη διερεύνηση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, θεωρώντας πως τα συγκεκριμένα στοιχεία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της 15χρονης, η μητέρα της ήταν εκείνη που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες ηλικίας από 47 έως 73 ετών, έναντι αμοιβής που κυμαινόταν μεταξύ 10 και 15 ευρώ. Η ανήλικη υποστηρίζει ότι η κακοποίησή της διήρκεσε τουλάχιστον επτά χρόνια.

Το τετράδιο που εξετάζουν οι Αρχές

Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα θεωρείται ένα τετράδιο που η 15χρονη φέρεται να είχε πάντοτε μαζί της και για το οποίο δεν αποκάλυπτε ποτέ το περιεχόμενό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη και όταν καθηγητής της είχε επιχειρήσει να μάθει τι έγραφε σε αυτό, η ανήλικη δεν είχε δώσει καμία εξήγηση.

Οι ερευνητικές Αρχές εξετάζουν πλέον προσεκτικά το τετράδιο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν περιλαμβάνει καταγραφές, σημειώσεις ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκάλυψη περισσότερων πτυχών της υπόθεσης ή ακόμη και στην ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων.

Η κλήση στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η 15χρονη βρήκε τελικά τη δύναμη να αποκαλύψει όσα, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, βίωνε επί χρόνια, επικοινωνώντας με τη γραμμή SOS 1056 του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Σήμερα φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, ενώ οι δικαστικές και αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο την πλήρη διαλεύκανση μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονο σοκ στην τοπική κοινωνία.