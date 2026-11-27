Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Αγρίνιο, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης μίας 15χρονης, η οποία φέρεται να εκδιδόταν από τους ίδιους της τους γονείς.

Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν σήμερα οι 10 συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των γονέων της ανήλικης. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 5 ατόμων. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 15 άτομα.

Μετά τη μεταγωγή τους στον Εισαγγελέα σήμερα, όλοι οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν τις εξηγήσεις τους την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Στο σκέλος των κατηγοριών, οι δύο γονείς φέρονται να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μαστροπείας, ενώ οι άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 16χρονης.

Οι συλληφθέντες για την υπόθεση εξερχόμενοι από την εισαγγελία στο Αγρίνιο. Φωτό: Agriniopress.gr

Εξέδιδαν την κόρη τους σε ηλικιωμένους

Σύμφωνα με όσα φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα, ο εφιάλτης του ανήλικου κοριτσιού στο Παναιτώλιο Αγρινίου, φαίνεται πως ξεκίνησε από τα 8 του χρόνια. Οι γονείς φέρονται να μετέφεραν την κόρη τους σε διάφορους άνδρες, κυρίως ηλικιωμένους, προκειμένου αυτοί να ασελγούν στο ανήλικο κορίτσι, με τους «πελάτες» να πληρώνουν 10 έως 15 ευρώ.

Μάλιστα, ένας από τους συλληφθέντες φαίνεται πως εκτελούσε και χρέη «μεταφορέα» και να ήταν το πρόσωπο εκείνο που παρέδιδε την ανήλικη στους άνδρες για να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης τις προηγούμενες ημέρες, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου φέρεται να ζήτησε από τους γιατρούς να την απομακρύνουν από το οικογενειακό περιβάλλον της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάρτε με από αυτό το σπίτι».

Οι «άκαρπες» καταγγελίες στο Χαμόγελο του Παιδιού

Δύο αναφορές για την ίδια υπόθεση είχαν γίνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2020 και το 2024, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη που να απεμπλέξει την ανήλικη από το κακοποιητικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, το «Χαμόγελο του Παιδιού επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί την πρώτη φορά που το παιδί και η οικογένειά του απασχολούν την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Συγκεκριμένα:

Το 2020 είχε αποσταλεί αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για την κακοποίηση της τότε 9χρονης ανήλικης.

Το 2024 είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της τότε 13χρονης ανήλικης.

Η προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο αποτελεί ευθύνη όλων μας. Η έγκαιρη αναφορά, η συνεργασία των αρμόδιων Αρχών και η ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε κανένα παιδί να μη μένει μόνο του απέναντι στην κακοποίηση και την εκμετάλλευση».

Κάτοικοι του χωριού, το οποίο βρίσκεται κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, περιγράφουν ένα παιδί που μεγάλωνε ουσιαστικά μόνο του, σε δύσκολες οικογενειακές συνθήκες. Όπως ανέφερε μία κάτοικος της περιοχής, η 15χρονη κυκλοφορούσε συχνά μόνη με το ποδήλατό της, ενώ η εμφάνιση και η συμπεριφορά της, προκαλούσαν την εντύπωση ότι δεν βρισκόταν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η 15χρονη εξετάστηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Από την εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού ή ολοκληρωμένης σεξουαλικής πράξης, με την υπόθεση να αφορά καταγγελλόμενες ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί και να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της δυσώδους υπόθεσης.