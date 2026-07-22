Σεξουαλική ζωή: Πόσο συχνά κάνουν σεξ οι άνθρωποι και τι επηρεάζει τη συχνότητα

Η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, είτε κάποιος βρίσκεται σε σταθερή σχέση είτε είναι ελεύθερος. Η ηλικία, η υγεία, ο τρόπος ζωής και η ποιότητα της σχέσης είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που παίζουν ρόλο.

Οι διαθέσιμες έρευνες προσφέρουν μια γενική εικόνα για τις σεξουαλικές συνήθειες σε διάφορες χώρες. Στην Αυστραλία, οι περισσότεροι ενήλικες αναφέρουν μία έως δύο σεξουαλικές επαφές την εβδομάδα κατά μέσο όρο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η συχνότητα εμφανίζεται χαμηλότερη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, οι συμμετέχοντες δηλώνουν συνήθως δύο έως τρεις επαφές την εβδομάδα.

Φυσικά, τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε όσα δηλώνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες και δεν μπορούν να θεωρηθούν απόλυτα ακριβή, καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο λανθασμένων ή ελλιπών απαντήσεων. Παρ' όλα αυτά, οι μεγάλες πληθυσμιακές έρευνες προσφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις γενικές τάσεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Δες ποιοι παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο τη σεξουαλική ζωή και τι δείχνουν οι έρευνες για τις συνήθειες των ανθρώπων σε διαφορετικές χώρες.