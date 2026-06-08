«Σφαγή» ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στα τηλεπαράθυρα μπροστά σε... σιωπηλούς νεοδημοκράτες

Μετά την πρώτη εβδομάδα της «μοναξιάς» στα τηλεοπτικά πάνελ, τα στελέχη της ΕΛΑΣ βρίσκονται πλέον μαζί στα ίδια στούντιο και με στελέχη άλλων κομμάτων, προκειμένου να υπάρχει διάλογος και αντιπαράθεση.

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να αναδείξουν τις αντιφάσεις των εσχάτως μεταγραφέντων στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ειδικά τα πιο καυστικά και «πικάντικα» λεγόμενα, όπως οι χαρακτηρισμοί «καραγκιόζης» και «ψεύτης» του είχε αναρτήσει για το πρώην πρωθυπουργό ο νυν αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης.

Ο Βαγγέλης Τσόγκας, μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ που μάλλον θα είναι υποψήφιος στο Νομό Φθιώτιδας βρέθηκε στην ίδια εκπομπή με τον κ. Νυφούδη και δεν έχασε την ευκαιρία να τον φέρει σε δύσκολη θέση.

«Σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο για το στεγαστικό. Επειδή εσείς αξιολογήσατε ότι δεν κάνουμε καλή αντιπολίτευση. Πείτε μας κ. Νυφούδη, ποιο σημείο του προγράμματός μας δεν είναι καλή αντιπολίτευση;» τον ρώτησε ο Τσόγκας.

«Χρεώσατε στον κ. Τσίπρα τη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους», του απάντησε ο Νυφούδης. «Εσείς ο ίδιος κ. Νυφούδη χρεώνατε στον κ. Τσίπρα με τις αναρτήσεις σας. Ψεύτη τον ανεβάζατε, καραγκιόζη τον κατεβάζατε. Θα πείτε τώρα σε μας;», επανήλθε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σε ένα βίντεο που έγινε viral και δείχνει πόσο σκληρές θα είναι οι μάχες που θα ακολουθήσουν ανάμεσα στους δύο χώρους για τα ηνία στον προοδευτικό χώρο.

Με αυτά και με τα άλλα, οι νεοδημοκράτες έχουν κάθε λόγο να τρίβουν τα χέρια τους όταν στα τηλεπαράθυρα μένουν για... ώρα σιωπηλοί «απολαμβάνοντας» την αντιπαράθεση στην κεντροαριστερή γειτονιά.