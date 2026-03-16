Σφοδρά χτυπήματα από τη Χεζμπολάχ στο Ισράηλ - Στο στόχαστρο του Ιράν αμερικάνικες επιχειρήσεις

Επίθεση με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον της πόλης Ναχαρίγια στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου.

Σε ανακοίνωσή της, η λιβανέζικη οργάνωση ανέφερε ότι εκτόξευσε «ομοβροντία ρουκετών και ένα σμήνος επιθετικών drones» προς την ισραηλινή πόλη.

Σύμφωνα με τη διασωστική υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρός Σταυρός, οι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα που τραυματίστηκε ελαφρά «λόγω της έκρηξης».

Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης προς αμερικάνικες επιχειρήσεις

Την ίδια ώρα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης απείλησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, καλώντας τους εργαζομένους να απομακρυνθούν από τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται.

«Οι εργαζόμενοι των αμερικανικών εταιρειών καλούνται να εγκαταλείψουν αμέσως αυτές τις περιοχές. Σύντομα θα αποτελέσουν στόχο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο Sepah News, χωρίς να διευκρινίζεται ποιες εταιρείες βρίσκονται στο στόχαστρο.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency δημοσίευσε στο Telegram λίστα με πιθανούς στόχους, στην οποία περιλαμβάνονται γραφεία μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στις χώρες του Κόλπου, όπως η Amazon, η Google, η Microsoft και η Nvidia.