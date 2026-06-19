Σφοδρά χτυπήματα της Ουκρανίας κατά ρωσικών στόχων στην Κριμαία

Νέο πλήγμα κατά της ρωσικής στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην κατεχόμενη Κριμαία ανακοίνωσε η Ουκρανία την Παρασκευή (19/6), στο πλαίσιο της στρατηγικής της να αυξήσει την πίεση στις δυνάμεις της Μόσχας στα νότια μέτωπα του πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στις περιοχές Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα της κατεχόμενης χερσονήσου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Telegram, οι συγκεκριμένες υποδομές χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά οπλισμού, πυρομαχικών και λοιπών προμηθειών προς τα μέτωπα των επιχειρήσεων.

Στο στόχαστρο οι γραμμές ανεφοδιασμού

Η Κριμαία παραμένει κομβικής σημασίας για τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία, καθώς λειτουργεί ως βασικός κόμβος μεταφοράς στρατιωτικού υλικού και ενισχύσεων προς τις δυνάμεις που επιχειρούν στον νότο.

Το τελευταίο διάστημα το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του σε στρατηγικές υποδομές της χερσονήσου, επιδιώκοντας να διαταράξει τις γραμμές ανεφοδιασμού και να περιορίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Μόσχας.

Η νέα επιχείρηση σημειώνεται μόλις μία ημέρα μετά τη μεγάλη ουκρανική επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Κατά την επιχείρηση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αναφορές, επλήγη διυλιστήριο στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας, σε μία από τις πιο τολμηρές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί τόσο κοντά στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας.