Σφοδρά πυρά Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: Κανείς συγγενής δεν είναι μαζί της - Περιμέναμε να παραιτηθεί

«Εμείς περιμέναμε να παραιτηθεί από την ημέρα που το είπε», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης για τις ανακοινώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί δημιουργίας νέου κόμματος.



Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», ο κ. Ασλανίδης τόνισε: «Συνεχίζει και βγαίνει και μιλάει για κομματικό φορέα. Είναι ηθικό το θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες «είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα», αυτό είναι ασυμβίβαστο».

Υπενθύμισε δε ότι «πριν δύο εβδομάδες που είχε πει ότι πάει για κόμμα, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως ΔΣ ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα» για να προσθέσει: «Εμείς συστήσαμε τον Σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Τεμπών, όχι για την κομματικοποίηση, γιατί το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες. Κι απ’ ό,τι άκουσα το έχει πάει και πέρα-πέρα, για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό».



Ο κ. Ασλανίδης σημείωσε ακόμη: «Η κ. Καρυστιανού από τη στιγμή που λέει ότι θα συστήσει κόμμα, δεν έχει καμιά σχέση με το τι θα γίνει στην επέτειο. Βέβαια, σαν γονέας μπορεί να έρθει να μιλήσει, όχι όμως σαν πολιτικό πρόσωπο». Έσπευσε δε να διαβεβαιώσει: «Επειδή άκουσα ότι είπε ότι κάποιοι συγγενείς είναι μαζί της, σας διαβεβαιώ ότι με όλους που έχουμε μιλήσει, και εκτός Συλλόγου, δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημά της». Υπογράμμισε ότι δεν του προκαλεί απογοήτευση αυτή η εξέλιξη: «Εμείς θα συνεχίσουμε, μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε το έγκλημα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή κι ούτε μας ενδιαφέρει να ξεπλύνουμε το έγκλημα».

