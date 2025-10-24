ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν θα επιτρέψουμε τον διχασμό»

Με έντονη γλώσσα απάντησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε δημοσίευμα, το οποίο –όπως αναφέρει– «επιχείρησε να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις και να προκαλέσει διχασμό στις τάξεις των φιλάθλων του συλλόγου».

Αφορμή αποτέλεσε μία προωθητική ενέργεια της ομάδας για τους επόμενους έξι εντός έδρας αγώνες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η οποία, σύμφωνα με την ΚΑΕ, παρουσιάστηκε με διαστρεβλωμένο τρόπο. Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση κάνει λόγο για «κατάπτυστο άρθρο, γεμάτο ανακρίβειες και μυθεύματα» και υποστηρίζει πως το εν λόγω δημοσίευμα «επιχειρεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις περί δήθεν χλευασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταδικάζει το περιεχόμενο του άρθρου, χαρακτηρίζοντάς το «αποκύημα της νοσηρής φαντασίας του ανώνυμου συντάκτη».

Κλείνοντας, η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει πως η ομάδα, υπό την ηγεσία των Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, θα συνεχίσει να υπηρετεί «την ΙΔΕΑ του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου στον κόσμο», τονίζοντας πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να δηλητηριάζει τον κόσμο του Ολυμπιακού με πρακτικές διχασμού.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Με αφορμή μία προχθεσινή προωθητική ενέργεια της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός που αφορά στους επόμενους έξι συνεχόμενους αγώνες της ομάδας μας στο Σ.Ε.Φ., δημοσιεύτηκε, σήμερα (!), ένα κατάπτυστο άρθρο, γεμάτο ανακρίβειες και μυθεύματα.

Το δημοσίευμα αυτό, με τρόπο χυδαίο, επιχειρεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις περί δήθεν χλευασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος, με προφανή σκοπό να προκαλέσει διχασμό στις τάξεις του κόσμου του Ολυμπιακού.

Είναι πραγματικά απεχθές να βλέπουμε μία «ερυθρόλευκη» αθλητική εφημερίδα να χρησιμοποιεί την εν λόγω διαφημιστική ανάρτηση ως πρόσχημα, προκειμένου να επιτεθεί, στη συνέχεια, με γενικευμένα ψεύδη εναντίον της ίδιας της ομάδας μας.

Το συκοφαντικό αυτό δημοσίευμα ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα και συνιστά αποκύημα της νοσηρής φαντασίας του ανώνυμου συντάκτη.

Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται «εμφύλιους», απλώς και μόνο για να έχουν λόγο ύπαρξης. Τους λέμε, όμως, ότι η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μέσω των Προέδρων της, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, υπηρετεί αδιάκοπα την ΙΔΕΑ του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου στον κόσμο και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να δηλητηριάζει με πρακτικές διχασμού τους φιλάθλους μας.»