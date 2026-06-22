Σφοδρή αντιπαράθεση Καιρίδη-Δούκα: «Είναι αποτυχημένος, ένα τίποτα» - «Εκφασισμός από τους άριστους»

Επίθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο Δημήτρης Καιρίδης κατά του Χάρη Δούκα. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε ότι στον δρόμο προς τις εκλογές η δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να εγκλωβίζεται ούτε στις δημοσκοπήσεις ούτε στην παραφιλολογία γύρω από την ΕΛΑΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και, όπως είπε, «στις ανοησίες με το ΠΑΣΟΚ».



Τόνισε ότι το κόμμα έχει αφήσει «έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών» να το παρασύρει «στην καταστροφή». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο δήμαρχος, αντί να ασχολείται με την καθαριότητα και την εικόνα του κέντρου της Αθήνας, «πολιτικολογεί».



Κλιμακώνοντας την κριτική του, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ «παρασύρεται από ένα περιθώριο», χαρακτηρίζοντας τον δήμαρχο Αθηναίων «πολιτικό περιθώριο» και «ένα τίποτα», ενώ εκτίμησε ότι «τυχαία μέσα από μία συγκυρία εξελέγη και δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί».

Η απάντηση Δούκα

Η απάντηση του Χάρη Δούκα ήρθε μέσω ανάρτησης στο Facebook, στην οποία κατηγόρησε τον Δημήτρη Καιρίδη ότι βρίσκεται «σε διατεταγμένη υπηρεσία». Ο δήμαρχος Αθηναίων συνέδεσε τους χαρακτηρισμούς με την πολιτική του διαφοροποίηση από τη ΝΔ, σημειώνοντας ότι «όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε “αποτυχημένοι”, “περιθώριο” και “τίποτα”».



Ο ίδιος έκανε λόγο για «εκφασισμό της πολιτικής ζωής από τους “άριστους” της κυβέρνησης», υποστηρίζοντας ότι η επίθεση εναντίον του υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε και στην κριτική για την κατάσταση της πόλης, λέγοντας ότι η Αθήνα «άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περιπάτου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας» και πλέον «αλλάζει σελίδα».



Κλείνοντας την ανάρτησή του, επιφύλαξε και μία αιχμή για το Ζάππειο: «Το αμφιθέατρο των 1.000 θέσεων το ξηλώσατε στο Ζάππειο. Τα λεφτά ποιος τα πληρώνει;», καταλήγοντας ότι «για αυτό πρέπει να αποτελέσουν γρήγορα παρελθόν».

Η ανάρτηση:

«Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου.



Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε “αποτυχημένοι”, “περιθώριο” και “τίποτα”.



Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.



Όσο για την Αθήνα, ας μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς, άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περίπατου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας και αλλάζει σελίδα.



ΥΓ. Το αμφιθέατρο των 1000 θέσεων το ξηλώσατε στο Ζάππειο. Τα λεφτά ποιος τα πληρώνει;



Για αυτό πρέπει να αποτελέσουν γρήγορα παρελθόν.»