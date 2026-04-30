Σφοδρή απάντηση Εισαγγελέων στον ΔΣΑ για τις υποκλοπές: «Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη Δικαιοσύνη»

Σε ευθεία σύγκρουση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών οδηγείται η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, μετά το αίτημα του πρώτου για παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών.



Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Εισαγγελέων καταδικάζει «απερίφραστα» την απόφαση του ΔΣΑ, κάνοντας λόγο για ενέργεια που κινείται εκτός του συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου. Όπως επισημαίνει, η διατύπωση αιτήματος παραίτησης συνιστά «ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση» στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προσβάλλοντας τον θεσμό και προσεγγίζοντας - κατά την ίδια - τα χαρακτηριστικά «σοβαρής θεσμικής εκτροπής».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν μπορεί να υπόκειται σε πιέσεις ή παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση ή να υποκαταστήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις, όταν προέρχονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, πλήττουν - όπως αναφέρεται - ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της Πολιτείας.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος υπογραμμίζει, τέλος, ότι η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι «αδιαπραγμάτευτη» και διαμηνύει πως θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης έναντι κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους.

Η νέα αυτή παρέμβαση αναμένεται να οξύνει περαιτέρω την αντιπαράθεση που έχει ανακύψει γύρω από τους χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών, με το ζήτημα να αποκτά πλέον έντονη θεσμική διάσταση.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί υποβολής αιτήματος παραίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αφορμή χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η διατύπωση τέτοιου αιτήματος, εκτός κάθε συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενου πλαισίου, συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής.



Η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν υπόκειται σε πιέσεις ή παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση ή να υποκαταστήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου.



Τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, πλήττουν ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της Πολιτείας.



Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας εμπράκτως τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού, έναντι κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους».