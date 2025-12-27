Σφοδρή χιονοθύελλα «έντυσε» ξανά στα λευκά τη Νέα Υόρκη - Ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις

Για δεύτερη φορά μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες η Νέα Υόρκη υποδέχτηκε μια ισχυρή χιονοθύελλα η οποία «έντυσε» στα λευκά ολόκληρη την πόλη αλλά και τις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβείου.

Από το πυκνό χιόνι που έπεσε προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και ιδιαίτερα στις αεροπορικές μεταφορές εν μέσω εορταστικής περιόδου.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

Σύμφωνα με στοιχεία από την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, την Παρασκευή ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.600 εμπορικές πτήσεις σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ ή με προορισμό και αφετηρία τη χώρα, ενώ πάνω από 7.800 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονταν.

Τα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Νέα Υόρκη — John F. Kennedy, Newark Liberty International και LaGuardia — καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων και εξέδωσαν ενημερώσεις για ταξιδιώτες με πιθανές περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.

Τουλάχιστον 1.600 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω της χιονοθύελλας στη Νέα Υόρκη / Reuters

Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, προειδοποιώντας για επικίνδυνες οδικές συνθήκες και συχνές διακοπές στην κυκλοφορία.

Η πιο βαριά χιονόπτωση των τεσσάρων τελευταίων ετών

Η καταιγίδα έχει θέσει σε ισχύ προειδοποιήσεις χειμερινών καταιγίδων σε μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής ζώνης των ΗΠΑ, επηρεάζοντας όχι μόνο τη Νέα Υόρκη αλλά και περιοχές της Πενσυλβάνια, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσι και Κονέκτικατ, όπου περισσότερα από 60 εκατομμύρια άτομα έχουν λάβει ειδοποιήσεις για επικίνδυνο καιρό.

Προβλέπεται ότι η Νέα Υόρκη θα αντιμετωπίσει τις εντονότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, με χιόνι να πέφτει με ρυθμούς που σε ορισμένες στιγμές φτάνουν τα 5 εκατοστά την ώρα.