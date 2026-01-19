Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη για την κτηνοτροφία: «Επιχειρησιακό φιάσκο και πολιτική εκρίζωσης»

Με σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την κρίση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή πρόκληση επιβίωσης που αντιμετωπίζουν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε «πυρά» κατά της κυβέρνησης, συνδέοντας την υπόθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το αυξημένο κόστος παραγωγής με την κατάρρευση των κτηνιατρικών μηχανισμών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ως ένα απόλυτο «επιχειρησιακό φιάσκο» της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για μια τυφλή πολιτική εκρίζωσης, η οποία οδήγησε στη θυσία μισού εκατομμυρίου ζώων μέσα σε 18 μήνες, καταστρέφοντας το εισόδημα ολόκληρων περιοχών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση αγνόησε τις συστάσεις του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου για τοπικούς εμβολιασμούς, επιλέγοντας μια στρατηγική χωρίς σαφή επιστημονική βάση.

Ερωτήματα για τη διαφάνεια και τις αποζημιώσεις

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε άμεσες απαντήσεις για τη συστηματική αποφυγή δήλωσης των κρουσμάτων στους διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης, αλλά και για την καθυστέρηση των αποζημιώσεων στις ζωοτροφές. «Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απολογηθεί», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη πόρων προς τις Περιφέρειες επιτείνει το πλήγμα στην ελληνική κτηνοτροφία και την εξαγωγική αξία των εθνικών μας προϊόντων. Κατέληξε δε, ζητώντας πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία για την τεράστια διασπορά της νόσου που απειλεί το μέλλον του κλάδου.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Μετά το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ που οργάνωσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος των έντιμων παραγωγών, την επιλογή της κυβέρνησης να θέσει στο περιθώριο της ενεργειακής μετάβασης αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς αλλά και το αυξημένο κόστος παραγωγής, σήμερα ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις επιβίωσης.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε οριακό σημείο εξαιτίας του επιχειρησιακού φιάσκου της Νέα Δημοκρατίας να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά την ευλογιά των αιγοπροβάτων και της κατάρρευσης των κτηνιατρικών και ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας, που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνούν… «επιτελικά» εδώ και επτά χρόνια.

Στη σημερινή συνάντηση του με εκπροσώπους και των κτηνοτρόφων μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός οφείλει πρώτα να απολογηθεί για την τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ζωονόσου θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες, εισόδημα και το μέλλον ολόκληρων περιοχών.

Το μέτρο της γενικευμένης εκρίζωσης, χωρίς σαφή επιστημονική στρατηγική και χωρίς εφαρμογή εμβολιασμού σε δακτυλίους ευπρόσβλητων περιοχών, δεν οδηγεί στον έλεγχο της νόσου, αλλά επιτείνει το πλήγμα στην ελληνική κτηνοτροφία και την εξαγωγική αξία των ελληνικών προϊόντων.

Οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις γιατί παρακάμφθηκαν οι συστάσεις του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ για τοπικούς εμβολιασμούς, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην ανταλλαγή επιστολών -ήδη από τον Οκτώβριο- με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οφείλει να ενημερώσει για όσα προειδοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Απαιτούνται απαντήσεις γιατί, ενώ η χώρα καταγράφει νέα κρούσματα ευλογιάς σε εβδομαδιαία βάση, δεν δηλώνονται συστηματικά στους διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης, όπως προβλέπεται.

Γιατί δεν καταβλήθηκαν έγκαιρα αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ούτε εξασφαλίστηκαν τα αναγκαία κονδύλια στις Περιφέρειες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αντιμετώπισης της κρίσης.

Γιατί ενώ και προηγούμενες χρονιές είχαμε κρούσματα ευλογιάς, περιορίζονταν έγκαιρα ενώ αυτή τη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη διασπορά.

Οφείλει τελικά διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία.