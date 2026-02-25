Σφοδρή επίθεση Ασλανίδη σε Φλωρίδη, Καραμανλή: «Πολλοί θα φάνε ισόβια» - Τι λέει για την Καρυστιανού

«Υπάρχει ένας εμπαιγμός, ενώ στην αρχή και ο Εισαγγελέας Λάρισας και η κ. Παπαϊωάννου (Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας) μας είπαν ότι θα γίνουν όλες οι εξετάσεις που θα ζητήσουμε και στο εξωτερικό γιατί κάποιες εξετάσεις είναι σύνθετες, εμείς ξέραμε ότι δεν υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα, κάθε οικογένεια πρότεινε τα δικά της στο εξωτερικό», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης, αναφερόμενος στο ζήτημα των εκταφών, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο πατέρας του Δημήτρη, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, συμπλήρωσε πως: «Έχουμε προσλάβει δικούς μας ιατροδικαστές, παραδώσαμε έναν πλήρη φάκελο κι απέμεινε μόνο να ξεκινήσει η διαδικασία. Μετά από έναν μήνα έρχεται μια διάταξη που λέει ότι δεν επιτρέπεται να πάνε τα δείγματα στο εξωτερικό και δίνει εντολές στα αστυνομικά τμήματα να ψάξουν να βρουν εντός Ελλάδας εργαστήρια. Τα αστυνομικά τμήματα ήρθαν σε επαφή με πανεπιστήμια, με νοσοκομεία, με ιατρικές σχολές, οι οποίες όλες είπαν ότι δεν μπορούν να αναλάβουν αυτές τις εξετάσεις».

«Κατηγορώ» για Φλωρίδη και Καραμανλή

Όσον αφορά τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών είπε: «Είναι ένας εγκάθετος, προσβάλει τρία χρόνια τη μνήμη των παιδιών μας. Λέει ψέματα ως συνήθως. Προσπαθεί να δημιουργήσει πάλι ψευδείς εικόνες για την κοινή γνώμη. Δέκα οικογένειες έχουν ζητήσει γιατί είναι από τους 27 απανθρακωμένους. Όλοι αποσύρθηκαν γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει μόνο DNA και τοξικολογικές».



Και συνέχισε με έμφαση: «Είπε ότι αν τα ελληνικά εργαστήρια, που θα επιλεγούν, διαπιστώσουν ότι κάποιες εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα τότε ζητείται συνδρομή εργαστηρίων του εξωτερικού. Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη, κοροϊδεύει όλον τον κόσμο, λέει ψέματα. Η τελευταία διάταξη λέει ρητά μόνο εντός Ελλάδας και μόνο τοξικολογικές, δηλαδή ό,τι έγινε στους μηχανοδηγούς. Δηλαδή τα παιδιά μας θα κάνουν τεστ για αλκοόλ ή αν πήραν ναρκωτικά;»

Ο κ. Ασλανίδης υπογράμμισε: «Ο λόγος είναι προφανής, θέλουν να κλείσουν τα τρία χρόνια, να μην υπάρχει εισαγγελική διάταξη και σου λέει «κόψτε το κεφάλι σας, αν θέλετε πηγαίντε κάντε τα μόνοι σας και δεν θα υπάρχει αναγνώριση από το δικαστήριο». Αυτό θέλουν να πετύχουν. Εμείς δεν λέμε ούτε για ξυλόλιο ούτε τίποτα, μιλάμε για διευκρίνηση ουσίας. Θέλουμε να μάθουμε από τι κάηκαν τα παιδιά ζωντανά. Εμένα ο γιoς μου είναι αγνοούμενος ακόμα. Είναι αγνοούμενα τα παιδιά μας, δεν υπάρχει αιτία θανάτου και μας μιλάνε για ξυλόλια και τέτοια. Τα ξυλόλια αυτοί τα βρήκαν, το χημείο του κράτους τα βρήκε τα ξυλόλια. Πιστεύω ότι πολλοί θα φάνε ισόβια και θα απαιτήσουμε να φάνε ισόβια. Καταρχήν ο Νο1 εγκληματίας που τα ήξερε όλα αυτά και τον αθώωσε η Βουλή είναι ο Καραμανλής, ο οποίος έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή».

«Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει η κυρία Καρυστιανού»

Ερωτηθείς για το κόμμα της κ. Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης σχολίασε: «Δεν μας ενδιαφέρει η κ. Καρυστιανού τι κάνει. Δεν έχει ιδρυθεί κανένα κόμμα, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει αυτή η παραφιλολογία. Εμείς θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια ενωμένοι και δυνατοί και θα πάμε».