Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στον Μαρκ Χάμιλ για την εικόνα με τον «νεκρό» Τραμπ σε τάφο

Σφοδρή επίθεση κατά του ηθοποιού του Star Wars, Μαρκ Χάμιλ, εξαπέλυσε ο Λευκός Οίκος, μετά από ανάρτηση που έκανε στα social media με εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που έδειχνε τον Ντόναλντ Τραμπ νεκρό μέσα σε τάφο.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να κατηγορεί τον γνωστό ηθοποιό ότι ενισχύει τοξική πολιτική ρητορική και υποκινεί απειλές κατά του προέδρου.

Η ανάρτηση του Μαρκ Χάμιλ και η οργή του Λευκού Οίκου

Ο Μαρκ Χάμιλ, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του Luke Skywalker στο Star Wars, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Bluesky μια εικόνα που φαινόταν να έχει δημιουργηθεί με AI και απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε έναν ανοιχτό τάφο.

Στην εικόνα υπήρχε η φράση «If Only» («Μακάρι») και ταφόπλακα που ανέφερε ως έτος θανάτου το 2024.

Σε συνοδευτική ανάρτηση, ο ηθοποιός έγραψε πως ήθελε ο Τραμπ «να ζήσει αρκετά ώστε να δει την καταστροφική ήττα του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για τη διαφθορά του, να καθαιρεθεί και να ταπεινωθεί για τα εγκλήματά του».

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου ήταν άμεση και ιδιαίτερα επιθετική.

«Ο Μαρκ Χάμιλ είναι ένα άρρωστο άτομο. Αυτού του είδους η ρητορική είναι ακριβώς αυτό που έχει εμπνεύσει τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του προέδρου μας μέσα σε δύο χρόνια», ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Η συγγνώμη του Χάμιλ

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο ηθοποιός διέγραψε την εικόνα και επανήλθε με νέα ανάρτηση, επιχειρώντας να διευκρινίσει τη θέση του.

«Στην πραγματικότητα ευχόμουν το αντίθετο από τον θάνατό του», έγραψε, προσθέτοντας ότι ήθελε ο Τραμπ να ζήσει ώστε να λογοδοτήσει πολιτικά και νομικά.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από όσους θεώρησαν την εικόνα ακατάλληλη.

Η υπόθεση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από νέο περιστατικό ασφαλείας που αφορούσε τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς ένας άνδρας κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Οι αντιδράσεις για τις αναρτήσεις του Τραμπ

Η ένταση γύρω από την υπόθεση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τη χρήση βίαιης πολιτικής ρητορικής στις ΗΠΑ, με πολλούς χρήστες των social media να κατηγορούν τον Λευκό Οίκο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», όπως σημειώνει το Euronews.

Αρκετοί υπενθύμισαν ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά καιρούς δημοσιεύσει επιθετικές ή πολεμικές εικόνες στα social media.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν, είχε αναρτήσει εικόνα όπου κρατούσε πολυβόλο, ενώ είχε προειδοποιήσει ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του.

Επιπλέον, πέρυσι είχε δημοσιεύσει βίντεο δημιουργημένο με AI που έδειχνε βομβαρδισμό διαδηλωτών, αλλά και εικόνες εμπνευσμένες από την ταινία «Αποκάλυψη Τώρα».

In a galaxy that demands strength - America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

Το Star Wars, οι Sith και οι νέες αντιδράσεις

Η αντιπαράθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της σύνδεσης με το σύμπαν του Star Wars.

Στις 4 Μαΐου, ημέρα που οι φαν γιορτάζουν το «Star Wars Day», ο Λευκός Οίκος είχε δημοσιεύσει εικόνα του Τραμπ ως Mandalorian, κρατώντας αμερικανική σημαία και κόκκινο φωτόσπαθο.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από το μήνυμα: «Σε έναν γαλαξία που απαιτεί δύναμη, η Αμερική είναι έτοιμη. Αυτός είναι ο τρόπος. May the 4th be with you».

Ωστόσο, η εικόνα προκάλεσε κύμα αρνητικών σχολίων από θαυμαστές του Star Wars, καθώς το κόκκινο φωτόσπαθο συνδέεται παραδοσιακά με τους κακούς Sith Lords.

«Η έλλειψη αυτογνωσίας είναι απίστευτη», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X, ενώ άλλοι κατηγόρησαν τον Λευκό Οίκο ότι δεν κατανοεί καν τους συμβολισμούς που χρησιμοποιεί.