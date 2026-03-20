Σφοδρή επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Χωρίς τις ΗΠΑ είναι μια χάρτινη τίγρη»

Νέα σφοδρή επίθεση κατά των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους για έλλειψη στήριξης στον πόλεμο που διεξάγεται με το Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι μια χάρτινη τίγρη»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, γράφοντας πως «χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι μια χάρτινη τίγρη», ενώ χαρακτήρισε «δειλούς» τους συμμάχους της Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι «θα το θυμόμαστε».

Αιχμές για τα Στενά του Ορμούζ

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας θα μπορούσαν εύκολα να συμβάλουν στην επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ, ωστόσο αποφεύγουν να εμπλακούν ακόμη και σε έναν «απλό στρατιωτικό ελιγμό».

Παράλληλα, κατηγόρησε τους συμμάχους ότι δεν θέλησαν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αποτροπής ενός πυρηνικά εξοπλισμένου Ιράν, παρά το γεγονός, όπως ανέφερε, ότι η στρατιωτική έκβαση ήταν θετική και με περιορισμένο ρίσκο για αυτούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τη στάση των συμμάχων με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι η άρνησή τους να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αποτελεί βασικό λόγο για την αύξηση του κόστους.

«Παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές που πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.

Κλείνοντας, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε με σκληρό τόνο, τονίζοντας ότι η στάση αυτή δεν θα ξεχαστεί, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους συμμάχους της Ουάσιγκτον.

Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχουν πια ναυτικό»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών βυθίστηκαν 58 ιρανικά πλοία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «πριν από δύο εβδομάδες είχαν ναυτικό, τώρα δεν έχουν – όλα βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι τα πλοία που καταστράφηκαν ήταν αξιόλογα, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν, θεωρητικά, να αξιοποιηθούν. Όπως είπε, όταν ρώτησε γιατί δεν διασώθηκαν, η απάντηση που έλαβε ήταν πως οι ιρανικές δυνάμεις δεν γνώριζαν πώς να τα διαχειριστούν.

Trump on Iran:



The difference between them and us is that they had a navy two weeks ago; they have no navy anymore.



It is all at the bottom of the sea—58 ships down in two days. pic.twitter.com/b61qiR975j — Clash Report (@clashreport) March 20, 2026

«Δεν υπάρχει ηγεσία στο Ιράν»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο ίδιος υποστήριξε ότι στο Ιράν δεν υπάρχει πλέον πρόσωπο ικανό να αναλάβει ηγετικό ρόλο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει κανείς ζωντανός για να συνομιλήσουμε».

Καταλήγοντας, εκτίμησε ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν επιθυμεί να αναλάβει την ηγεσία της χώρας.