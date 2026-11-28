Με στόχο τη νίκη από την πρώτη Κυριακή και κεντρικό δίλημμα «Αλλαγή ή Διαφθορά» έδωσε το εκλογικό στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Εθνικό Συμβούλιο. Παράλληλα, παρείχε πλήρη στήριξη στον γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη, καταγγέλλοντας «επιχείρηση ηθικής δολοφονίας» και απαντώντας στις επικρίσεις για τα γραφεία στη Φιλελλήνων.

«Πώς τα φέρνει όμως η ζωή καμιά φορά. Από τα σπιτάκια ανακύκλωσης, στα γραφεία του Μίλτου, κι από κει στα κελιά της ΓΑΔΑ και στα δίχτυα του εισαγγελέα. Ένα τσιγάρο δρόμος αποδείχτηκε η διαδρομή ενός εκ των βασικών κατηγορουμένων της συκοφαντίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Intime – Liakos John

Και συνέχισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ: «Χάνει όμως κανείς τα λόγια του και είναι δύσκολο να συγκρατήσει την οργή του, μπροστά στο δικό τους θράσος: Είναι παρανομία να γίνονται συνεδριάσεις της ΕΛ.Α.Σ σε κάποια γραφεία της εταιρίας του γραμματέα της. Αλλά όχι η διασπάθιση του ευρωπαϊκού χρήματος για σπιτάκια διαφθοράς. Όχι τα πάνω από ένα δις δανεικά κι αγύριστα εκείνων που δεν τους αφήνει να κοιμηθούν το του Μιλτιάδου τρόπαιον: Δυο δωμάτια στη Φιλελλήνων για να συνεδριάζουμε. Αλλά δε θα τους κάνουμε τη χάρη. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε μέσα στην κοινωνία, να κάνουμε πολιτική με την κοινωνία, να ασκούμε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι σε χώρους που προσφέρουν τα μέλη μας και να αντλούμε τα αναγκαία οικονομικά μέσα από τα μέλη και τους φίλους μας. Όχι από αγνώστους χορηγούς».

Στην ομιλία του στο Δεύτερο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε την κατάσταση στη χώρα ως αποτέλεσμα ενός κύματος αυταρχισμού, διαφθοράς και ανισοτήτων, θέτοντας ως κεντρικό δίλημμα των επερχόμενων εκλογών το «Αλλαγή ή Διαφθορά». Υποστήριξε ότι η κοινωνία, η οικονομία και οι θεσμοί δεν αντέχουν άλλη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ κάλεσε σε συσπείρωση με στόχο την πρώτη θέση από την πρώτη Κυριακή.

Αναφερόμενος στους έξι μήνες πορείας της ΕΛ.Α.Σ., σημείωσε ότι καλύφθηκε το κενό προοδευτικής διεξόδου, αναδιατάχθηκαν οι συσχετισμοί και αναδείχθηκαν νέα πρόσωπα χωρίς «κρυφούς χορηγούς» ή συναλλαγή. Παράλληλα, παρείχε πλήρη στήριξη στον γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη απέναντι, όπως είπε, σε επιχείρηση ηθικής δολοφονίας και επικρίσεις για τη χρήση χώρων και γραφείων, αντιπαραβάλλοντας τη λειτουργία της παράταξης με περιπτώσεις διασπάθισης δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος.

Intime – Liakos John

Τοποθετώντας τις εξελίξεις σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο κρίσεων και ανισοτήτων, τόνισε ότι η στροφή προς τη δεξιά και την ακροδεξιά δεν είναι νομοτελειακή, φέρνοντας ως παραδείγματα κοινωνικές και πολιτικές κινητοποιήσεις σε χώρες όπως η Βραζιλία, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Σερβία και η Ισπανία. Στο εσωτερικό, υποστήριξε ότι παρά την έξοδο από τα μνημόνια και τα διαθέσιμα του 2019, η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει υποχωρήσει δραστικά, με την Ελλάδα να βρίσκεται ουραγός στην Ευρώπη, ενώ το δημόσιο χρήμα και τα κέρδη μεγάλων συμφερόντων (όπως οι τράπεζες και η ΔΕΗ) συγκεντρώνονται σε λίγους σε βάρος των νοικοκυριών.

Στον πυρήνα του προγράμματος που παρουσίασε έθεσε την προστασία της κατοικίας ως κοινωνικού αγαθού, τη στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και άμεσα μέτρα στα βασικά έξοδα των νοικοκυριών – τρόφιμα, ενέργεια, στέγη, μεταφορές-, μεταξύ των οποίων μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και σύσταση Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης. Επέκρινε επίσης τη συγκέντρωση εξουσίας, τις απευθείας αναθέσεις και τα ζητήματα κράτους δικαίου και υποκλοπών, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση δυσκολεύεται να πιάσει τον στόχο της αυτοδυναμίας ή και του 25%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά.

Intime – Liakos John

Τέλος, έδωσε το στίγμα των επόμενων τριών μηνών έως το Ιδρυτικό Συνέδριο του Φεβρουαρίου, με τη συγκρότηση τριών επιτροπών (Προγράμματος, Καταστατικού και Θέσεων) και ανοιχτές διαδικασίες συμμετοχής των μελών. Χαρακτήρισε την ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «κάτι παραπάνω από ένα κόμμα», αποκλείοντας συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία και καλώντας σε πλατιά συμπαράταξη όλων όσοι επιθυμούν πολιτική αλλαγή, δικαιοσύνη και αξιοπρεπή διαβίωση από την πρώτη Κυριακή.