Σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε τη Λακωνία – Πλημμύρες και αποκλεισμένα χωριά

Η Λακωνία, και ειδικά περιοχές του Δήμου Σπάρτης, δοκιμάζεται ξανά από τη νέα κακοκαιρία που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/2). Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση ρεμάτων και χειμάρρων, με αποτέλεσμα εκτεταμένες πλημμύρες σε δρόμους, υποδομές, νοικοκυριά και αγροτικές εκτάσεις.



Τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν στα χωριά των «Βόρειων Δήμων» του Δήμου Σπάρτης και στη Δημοτική Ενότητα Φάριδος, όπου τεράστιοι όγκοι νερού κατέκλυσαν δρόμους, αυλές και καλλιέργειες, ενώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Στην Πελλάνα και την Τραπεζοντή, χειμαρρώδη νερά μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια λάσπης, με φερτά υλικά και πέτρες να εμποδίζουν την κυκλοφορία.



Αντίξοες ήταν οι συνθήκες και στον Δήμο Ευρώτα, με αποκλεισμούς σε βασικούς άξονες όπως Κροκεές – Βασιλάκιο – Γύθειο. Σε μεμονωμένα σημεία, όπως στην ΕΟ Σπάρτης–Γυθείου, μεγάλα δέντρα έπεσαν στον δρόμο, αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία, όπως σημειώνει η ηλεκτρονική έκδοση του «Λακωνικού Τύπου».



Οι Αρχές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση για το κύμα κακοκαιρίας, με μηχανήματα και συνεργεία να επιχειρούν για τον περιορισμό των ζημιών, ενώ συστήνεται στους πολίτες αυξημένη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Η επόμενη ημέρα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη για τις τοπικές κοινωνίες, με τις συνέπειες στις καλλιέργειες να γίνονται εμφανείς τις επόμενες μέρες.