Σφοδρή καταιγίδα στις Σέρρες: Πλημμύρισε η Νιγρίτα - Ισχυρή χαλαζοθύελλα στην Καλαμάτα

Αντιμέτωπη με ισχυρότατη νεροποντή ήρθαν οι Σέρρες το απόγευμα της Τετάρτης (17/6), με πλημμύρες να καταγράφονται στην περιοχή της Νιγρίτας, ενώ σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της περιφερειακής ενότητας Σερρών υπήρξαν προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lionnews.gr, σχεδόν ολόκληρη η πόλη της Νιγρίτας ήταν πλημμυρισμένη. Τα νερά κάλυψαν κεντρικούς δρόμους και σοκάκια, δημιουργώντας μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τους κατοίκους και τους οδηγούς, ενώ εκφράζονται φόβοι για ζημιές σε υπόγεια και ισόγεια κτίσματα.

Όλα τα διαθέσιμα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου Βισαλτίας βρέθηκαν στους δρόμους της Νιγρίτας, αλλά και στα περίχωρα, επιχειρώντας κάτω από αντίξοες συνθήκες να καθαρίσουν τα πλημμυρισμένα φρεάτια και να διευκολύνουν την απορροή των υδάτων.

Η κατάσταση ήταν εξίσου δραματική και στον κάμπο της Βισαλτίας. Οι καλλιέργειες καλύφθηκαν πλήρως από το νερό, με τους αγρότες της περιοχής να παρακολουθούν με αγωνία τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Στο οδικό δίκτυο, το πιο κρίσιμο και επικίνδυνο σημείο εντοπιζόταν νωρίτερα στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Νιγρίτα με τα Κερδύλια, και συγκεκριμένα στο ύψος του Πατρικίου. Ο τεράστιος όγκος του νερού που κατέβηκε με ορμή από το βουνό μετέτρεψε τον δρόμο σε χείμαρρο, με αποτέλεσμα η διέλευση να έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη.

Σφοδρή χαλαζόπτωση στην Καλαμάτα

Δύσκολη ήταν η κατάσταση και στην Καλαμάτα, καθώς η μεσσηνιακή πρωτεύουσα χτυπήθηκε το μεσημέρι από έντονη χαλαζόπτωση συνοδευόμενη από ισχυρότατες ριπές αέρα.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, αποτυπώνουν την μεγάλη ένταση του φαινομένου.