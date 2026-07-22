Σφοδρή ουκρανική επιδρομή στην Ρωσία: Χτυπήθηκε ξανά η επιχείρηση-κολοσσός Wildberries - Ένας νεκρός

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Ουκρανία τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/7) εναντίον εγκαταστάσεων της επιχείρησης-κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου, Wildberries στη νότια Ρωσία, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες.

Το νέο πλήγμα έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις πολύνεκρες επιδρομές του Σαββατοκύριακου, οι οποίες είχαν επίσης στόχο υποδομές του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας.

Ukrainian attack drones struck a second distribution center/warehouse for the Russian e-commerce giant Wildberries in Nevinnomyssk this morning, setting it ablaze.



Half of Wildberries largest 10 distribution centers have been destroyed in the last week. pic.twitter.com/7XPqEutsVu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, Τατιάνα Κιμ, γνωστοποίησε ότι εκκενώθηκαν άμεσα εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις πόλεις Κρασνοντάρ και Νιεβιναμίσκ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων.

Την ίδια ώρα, ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης, Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι συγκρότημα αποθηκών στο Νιεβιναμίσκ τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση με drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Παράλληλα, το ρωσικό κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια «μαζικής» επιδρομής στην πόλη Αρμαβίρ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα. Οι Αρχές δεν διευκρίνισαν εάν η επίθεση αφορούσε επίσης εγκαταστάσεις της Wildberries.

Η νέα επιδρομή σημειώνεται λίγες ημέρες μετά το χτύπημα σε δύο μεγάλες αποθήκες της Wildberries, όπου έχασαν τη ζωή τους οκτώ εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας.

Οι ισχυρές πυρκαγιές που προκλήθηκαν από την επίθεση κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στις υποδομές της εταιρείας.

Κλιμακώνονται οι αεροπορικές επιθέσεις

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, οι αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη ένταση, με τις δύο πλευρές να αξιοποιούν μαζικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη για πλήγματα βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου.

Η κλιμάκωση αυτή συνοδεύεται από αυξανόμενο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, με ολοένα περισσότερους αμάχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνεχιζόμενων επιθέσεων.