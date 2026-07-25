Σφοδρό μπουρίνι σάρωσε τη Φθιώτιδα: Χαλάζι, ξεριζωμένα δέντρα και μεγάλες ζημιές στις παραλίες

Στο έλεος ενός ισχυρού μπουρινιού βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) η Φθιώτιδα , καθώς η ξαφνική κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές του νομού.

Το έντονο φαινόμενο συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και δυνατή χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα τόσο σε κατοικίες όσο και στις καλλιέργειες των αγροτών. Σε αρκετές περιοχές οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες καταστροφής, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας, σύμφωνα με το lamia report.

Lamia report

Lamia report

Lamia report

Lamia report

Σοβαρές ζημιές στις ακτές της Αρκίτσας

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα προβλήματα στις παραθαλάσσιες περιοχές του Μαλιακού κόλπου. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Αρκίτσα, όπου οι παραλίες «Μεγάλη Σουβάλα» και «Φάρος» υπέστησαν σημαντικές φθορές από τους θυελλώδεις ανέμους. Δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν σε χώρους κοντά στις ακτές, ενώ αντικείμενα παρασύρθηκαν από την ένταση των ανέμων.

Η χαλαζόπτωση προκάλεσε ανησυχία στους παραγωγούς της περιοχής, καθώς οι καλλιέργειες σε αρκετά σημεία υπέστησαν ζημιές. Οι κάτοικοι περιγράφουν ένα ξαφνικό και ιδιαίτερα έντονο φαινόμενο, που μέσα σε λίγα λεπτά προκάλεσε σημαντικές καταστροφές.