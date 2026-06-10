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Σφοδρό μπουρίνι στα Ιωάννινα: Δρόμοι έγιναν ποτάμια από το χαλάζι - Ζημιές σε καλλιέργειες

Το ισχυρό μπουρίνι εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 το απόγευμα και υποχώρησε λίγο μετά τις 17:00, ωστόσο το πέρασμά του ήταν αρκετό για να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα.

πηγή: Epiruspost
πηγή: Epiruspost
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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ξαφνική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή της Πεδινής στα Ιωάννινα, με έντονη χαλαζόπτωση και δυνατούς ανέμους να πλήττουν την περιοχή για περίπου μία ώρα, αφήνοντας πίσω τους ζημιές σε οπωροφόρα δέντρα και αγροτικές καλλιέργειες.

Όπως αναφέρει το epiruspost, το ισχυρό μπουρίνι εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου και υποχώρησε λίγο μετά τις 17:00, ωστόσο το πέρασμά του ήταν αρκετό για να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα.

@epiruspost

Ασπρισαν από το χαλάζι στην Πεδινή#Epiruspost #ιωαννινα

♬ πρωτότυπος ήχος - Epiruspost

Αρκετοί δρόμοι γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων καλύφθηκαν από μεγάλες ποσότητες χαλαζιού, θυμίζοντας ποτάμια. Παράλληλα, σε διάφορα σημεία σημειώθηκαν βλάβες στους φωτεινούς σηματοδότες λόγω βραχυκυκλωμάτων, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση της Πεδινής, όπου συγκρούστηκαν τρία οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Epiruspost
Epiruspost
Epiruspost 
Epiruspost 

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Καιρός Κακοκαιρία μπουρίνι Ιωάννινα Local News

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