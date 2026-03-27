Σφοδρό τροχαίο στην Ηλεία: Κόπηκε στα δύο αυτοκίνητο - Μάχη για τη ζωή του δίνει ο οδηγός

Στην περιοχή του Καλλίκωμου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 30χρονου άνδρα από χωριό του Πύργου.

Ο νεαρός, που κινούνταν με το όχημά του από Ζαχάρω προς Πύργο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σε στροφή λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, που είχε επηρεαστεί από την έντονη βροχόπτωση. Το όχημα του 30χρονου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο ενός αλλοδαπού γιατρού, ο οποίος είχε ως επιβάτη τη σύζυγό του.

Από θαύμα δεν υπήρξαν άλλοι σοβαροί τραυματισμοί

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που το αυτοκίνητο του 30χρονου κόπηκε στα δύο και ο ίδιος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα. Το όχημα του γιατρού, από την άλλη, ανασηκώθηκε στον αέρα και αναποδογύρισε, καταλήγοντας στο πρανές της οδού πίσω από τις προστατευτικές μπάρες, όπως αναφέρει το ilialive.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε άμεσα από το Κ.Υ. Ζαχάρως, παρέλαβε τον 30χρονο, ο οποίος ήταν βαριά τραυματισμένος, και τον μετέφερε πρώτα στο Γ.Ν. Κρεστένων για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια στο Γ.Ν. Πύργου, όπου και διασωληνώθηκε. Ο γιατρός και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν επίσης στο Γ.Ν. Πύργου με άλλο ασθενοφόρο, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.