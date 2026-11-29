Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (29/11) στο Ναύπλιο, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο επιβατικών αυτοκινήτων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο οχήματα να εκτραπεί της πορείας του, να προσκρούσει σε μάντρα κατοικίας και στη συνέχεια να ανατραπεί, καταλήγοντας με τις ρόδες στον αέρα στο οδόστρωμα.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σφοδρής σύγκρουσης.