Σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στις δύο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις - Τέσσερις πολίτες νεκροί

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν το πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στις δυο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στο Χάρκοβο.



Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, έκανε λόγο για σύντομη, αλλά εντατική επιδρομή με πυραύλους. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε μια ώρα.





Στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο κρατών, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών πληγμάτων, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα της πόλης. Πρόσθεσε πως άλλοι έξι πολίτες τραυματίστηκαν.

Overnight, Russia launched another barbaric attack on Ukrainian cities.

In Kyiv — emergency power outages across the city as the assault continues.

Kharkiv: 4 killed, 6 wounded; Nova Poshta terminal destroyed, children's sanatorium damaged.

Odesa: residential buildings,… pic.twitter.com/HqyDSD0EQu — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 13, 2026

Νέα επιδρομή της Ουκρανίας στην Ταγκανρόγκ της Ρωσίας

Στο μεταξύ, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να απωθήσουν ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην Ταγκανρόγκ, ανέφερε ο Γιούρι Σλιούσαρ, ο περιφερειάρχης στη Ραστόφ (νότια), μέσω Telegram, νωρίς το πρωί.



«Οι λεπτομέρειες για τον αντίκτυπο στο πεδίο τελούν υπό διευκρίνιση», ανέφερε αρχικά, προτού κάνει λόγο περίπου μιάμιση ώρα αργότερα για ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, πολυκατοικίες, το δίκτυο μεταφοράς αερίου και αυτοκίνητα, πάντως κατά τις ως τώρα πληροφορίες για κανένα θύμα. Αναφέρθηκε σε επτά καταρρίψεις ουκρανικών drones, χωρίς να διευκρινίσει πόσα χρησιμοποιήθηκαν συνολικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ