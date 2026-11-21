Στη σφράγιση του νυχτερινού κέντρου NOX, το οποίο βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού και φιλοξενεί το σχήμα με τη Δέσποινα Βανδή και τη Νατάσα Θεοδωρίδου, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, το γνωστό κέντρο διασκέδασης δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια λειτουργίας, ενώ διαπιστώθηκε πως δεν πληρούσε το σύνολο των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν τους κανόνες πυρασφάλειας.

Νεφέλη Λυμπέρη/flash.gr

Νεφέλη Λυμπέρη/flash.gr

Έσπασαν τη σφραγίδα και ξαναπήγαν για έλεγχο

Παρά το γεγονός ότι στο κέντρο είχε ήδη μπει λουκέτο από τις δημοτικές αρχές, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης διαπιστώθηκε ότι η σφραγίδα που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της επιχείρησης είχε αφαιρεθεί αυθαίρετα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των αρχών, με μικτό κλιμάκιο από εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής να μεταβαίνει στο σημείο για τη διενέργεια νέου ελέγχου και την εκ νέου σφράγιση του χώρου.

Ανοιχτό το πότε θα επαναλειτουργήσει

Νεφέλη Λυμπέρη/flash.gr

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πότε θα διευθετηθούν οι εκκρεμότητες ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει το νυχτερινό κέντρο.

Από την πλευρά της, η επιχείρηση δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση ή την αναβολή των προγραμματισμένων εμφανίσεων των δύο καλλιτεχνών.