Σφυρίζουν αδιάφορα για τις συνεργασίες αλλά οι δημοσκοπήσεις άλλα δείχνουν
Διάβασα όλη τη δημοσκόπηση της PULSE (ΣΚΑΪ) και πραγματικά θυμήθηκα έναν νεοδημοκράτη που μου έλεγε, το βράδυ του Θησείου, πως μόνο η ΝΔ έχει «κουλτούρα αυτοδυναμίας» προσπαθώντας να με πείσει ότι ο Μητσοτάκης το εννοεί όταν λέει πως θα παλέψει για την αυτοδυναμία.
Προσέξτε.
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψηφό ή κάτι τέτοιο. Τι έδειξε η δημοσκόπηση; Περισσότεροι από επτά στους 10 λένε ναι σε συνεργασία μετά τις εκλογές.
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Αφ' υψηλού αντιμετώπιση των πρώην συντρόφων. «Κανείς δεν είναι δεδομένος», «παραιτηθείτε και θα δούμε» κτλ. Τι έδειξε η δημοσκόπηση; Επίσης περισσότεροι από επτά στους 10 λένε ναι στις συνεργασίες μετά από τις κάλπες.
Ελπίδα για τη Δημοκρατία: «Δε συνεργαζόμαστε με το παλιό σύστημα» είπε και χθες η Μαρία Καρυστιανού. Τι έδειξε η δημοσκόπηση; Έξι στους δέκα λένε ναι στις συνεργασίες μετά τις εκλογές. Το παράδοξο; Κουλτούρα αυτοδυναμίας στην «Ελπίδα» υψηλότερη (δημοσκοπικά) σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ...