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Σφυρίζουν αδιάφορα για τις συνεργασίες αλλά οι δημοσκοπήσεις άλλα δείχνουν

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Διάβασα όλη τη δημοσκόπηση της PULSE (ΣΚΑΪ) και πραγματικά θυμήθηκα έναν νεοδημοκράτη που μου έλεγε, το βράδυ του Θησείου, πως μόνο η ΝΔ έχει «κουλτούρα αυτοδυναμίας» προσπαθώντας να με πείσει ότι ο Μητσοτάκης το εννοεί όταν λέει πως θα παλέψει για την αυτοδυναμία. 

Προσέξτε. 

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψηφό ή κάτι τέτοιο. Τι έδειξε η δημοσκόπηση; Περισσότεροι από επτά στους 10 λένε ναι σε συνεργασία μετά τις εκλογές. 

PULSE / ΣΚΑΪ 
PULSE / ΣΚΑΪ 

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Αφ' υψηλού αντιμετώπιση των πρώην συντρόφων. «Κανείς δεν είναι δεδομένος», «παραιτηθείτε και θα δούμε» κτλ. Τι έδειξε η δημοσκόπηση; Επίσης περισσότεροι από επτά στους 10 λένε ναι στις συνεργασίες μετά από τις κάλπες. 

PULSE / ΣΚΑΪ 
PULSE / ΣΚΑΪ 

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: «Δε συνεργαζόμαστε με το παλιό σύστημα» είπε και χθες η Μαρία Καρυστιανού. Τι έδειξε η δημοσκόπηση; Έξι στους δέκα λένε ναι στις συνεργασίες μετά τις εκλογές. Το παράδοξο; Κουλτούρα αυτοδυναμίας στην «Ελπίδα» υψηλότερη (δημοσκοπικά) σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ... 

PULSE / ΣΚΑΪ
PULSE / ΣΚΑΪ

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Γνώμες Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης Αλέξης Τσίπρας Μαρία Καρυστιανού Δημοσκοπήσεις Εκλογές

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