Σφυροκοπά τη Λάρισα η κακοκαιρία Byron - Υπερχείλισε ο Ενιπέας, πλημμύρισαν σπίτια

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα, καθώς η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά την περιοχή.





Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταμού να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περιοχή της Υπέρειας ζητήθηκε προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία και κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.



Στο μήνυμα που εστάλη το πρωί, αναφερόταν ότι οι κάτοικοι σε Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.





Σε επιφυλακή βρίσκονται εξάλλου οι Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας όπως και οι δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό στην περιοχή, έχουν σημάνει συναγερμό για πιθανές υπερχειλίσεις ποταμών.



Σε δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος τονίζουν πως είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όμως λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων βρισκόμαστε σε επιφυλακή και συνεχή έλεγχο της στάθμης των νερών στα ποτάμια της περιοχής.