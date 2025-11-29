«Σφυροκοπά» το Ανατολικό Αιγαίο η ADEL - Σοβαρές πλημμύρες στη Θάσο, φούσκωσαν χείμαρροι

Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας ADEL στη Θάσο τη νύχτα της Παρασκευή και το πρωινό του Σαββάτου (29/11), με ισχυρότατες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν υπερχείλιση ρεμάτων και χειμάρρων.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, το νησί δέχτηκε μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα, με την Ποταμιά να έχει χτυπηθεί σφοδρά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρροι, παρκαρισμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν.

Ο δήμαρχος Λευτέρης Κυριακίδης απηύθυνε έκκληση στους δημότες «να είναι απόλυτα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Ειδικότερα στις Κοινότητες Ποταμιάς, Παναγίας και Θάσου». Επί ποδός παραμένει η Πολιτική Προστασία στο νησί.