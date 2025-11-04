Shein: Στη δικαιοσύνη για τις sex dolls που απεικόνιζαν παιδιά - «Θα δώσουμε ονόματα αγοραστών»

Εισαγγελική έρευνα θα διεξαχθεί στη Γαλλία μετά το σάλο που ξέσπασε όταν ανακαλύφθηκε ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shein πουλούσε στη χώρα sex dolls με παιδικά χαρακτηριστικά.

«Θα συνεργαστούμε πλήρως με τις δικαστικές Αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ασιατικής εταιρείας στη Γαλλία, Quentin Ruffat, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Shein προτίθεται να κοινοποιήσει στις γαλλικές Αρχές τα ονόματα όσων είχαν αγοράσει τέτοιες κούκλες προτού αποσυρθούν από την ιστοσελίδα της εταιρείας. «Θα είμαστε απολύτως διαφανείς με τις Αρχές. Εάν μας το ζητήσουν, θα συμμορφωθούμε», είπε ο Ruffat.

Η Shein ανακοίνωσε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ότι θα απαγορεύσει την πώληση sex dolls στους ιστοτόπους της, αφού οι γαλλικές Αρχές καταδίκασαν την εταιρεία για την προώθηση ορισμένων τέτοιων προϊόντων που έμοιαζαν με παιδιά.

Σε δήλωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι επιβάλλει «πλήρη απαγόρευση προϊόντων τύπου sex doll» και έχει διαγράψει όλες τις καταχωρίσεις και τις εικόνες που συνδέονται με αυτά. Μάλιστα, ένας εκπρόσωπός της δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Agence France-Presse, ότι αυτή η απαγόρευση ισχύει παγκοσμίως.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Shein, Donald Tang, ανέφερε: «Αυτές οι δημοσιεύσεις προήλθαν από τρίτους προμηθευτές, αλλά αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη».

Είναι χαρακτηριστικό ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος, λίγες μέρες πριν η Shein ανοίξει το πρώτο της φυσικό κατάστημα στο Παρίσι, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας απείλησε να απαγορεύσει την είσοδό της στη χώρα, εφόσον συνέχιζε την προώθηση τέτοιων προϊόντων.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνες εναντίον της Shein και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών για την πώληση κούκλων του σεξ (sex dolls).

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien δημοσίευσε μια φωτογραφία μιας από τις κούκλες που πωλούνταν στην πλατφόρμα της Shein. Η εικονιζόμενη κούκλα είχε ύψος περίπου 80 εκατοστά και κρατούσε ένα αρκουδάκι.

Μετά την πλήρη απόσυρση των εν λόγω προϊόντων, η Shein δήλωσε ότι δημιουργεί μια ειδική ομάδα για να διασφαλίσει την «ακεραιότητα» του περιεχομένου στην πλατφόρμα πωλήσεων.

Στο Παρίσι το πρώτο φυσικό κατάστημα στον κόσμο

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Shein πρόκειται να ανοίξει το πρώτο φυσικό της κατάστημα στον κόσμο μέσα στο περίφημο πολυκατάστημα BHV Marais στο κέντρο του Παρισιού, μια κίνηση που έχει προκαλέσει οργή στη Γαλλία.

Φωτό: IMAGO / Bestimage

Ο Frédéric Merlin, διευθυντής της εταιρείας που κατέχει το BHV, δήλωσε ότι η πώληση των παιδικών sex dolls ήταν «απαράδεκτη», ωστόσο υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει στην Shein να λειτουργήσει στο πολυκατάστημα. «Μόνο ρούχα και αντικείμενα που δημιούργησαν απευθείας η Shein για το BHV θα πωλούνται στο κατάστημα», είπε.

Επικρίσεις για συνθήκες εργασίας και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η Shein, μια εταιρεία που ιδρύθηκε στην Κίνα και έχει έδρα στη Σιγκαπούρη, έχει αντιμετωπίσει κριτική για τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσιά της αλλά και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει το ultra-fast-fashion μοντέλο που προωθεί.

Φωτό: IMAGO / ABACAPRESS

Η Γαλλία έχει ήδη επιβάλει πρόστιμο στην Shein τρεις φορές μέσα στο 2025, συνολικού ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι κυρώσεις επιβλήθηκαν για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα διαδικτυακά cookies, για ψευδή διαφήμιση, παραπλανητικές πληροφορίες και μη δήλωση της παρουσίας πλαστικών μικροϊνών στα προϊόντα της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά επίσης την Shein σχετικά με κινδύνους που συνδέονται με φερόμενα ως παράνομα προϊόντα, ενώ οι νομοθέτες της ΕΕ έχουν εγκρίνει θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ultra-fast-fashion.

Η ultra-fast-fashion

Η ultra-fast-fashion χαρακτηρίζεται από:

Εξαιρετικά σύντομους χρόνους παραγωγής προϊόντων. Από τον σχεδιασμό μέχρι την πώληση μπορεί να περάσουν μόνο λίγες ημέρες.

Τεράστιο όγκο νέων προϊόντων που ανεβαίνουν καθημερινά σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Εστίαση στις τάσεις των social media (π.χ. TikTok, Instagram), ώστε τα ρούχα να ανταποκρίνονται άμεσα σε ό,τι γίνεται viral.

Εξαιρετικά χαμηλές τιμές, που ενισχύουν την υπερκατανάλωση ενώ συνεπάγονται τη σύντομη διάρκεια ζωής των προϊόντων (συνήθως ρούχων).

«Πρωταγωνιστές» στο μοντέλο της ultra-fast-fashion είναι οι δημοφιλείς πλατφόρμες διαδικτυακού εμπορίου Temu και Shein, που έχουν εξαπλωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.