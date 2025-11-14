Shein-Temu στο καναβάτσο: Γιατί η Ευρώπη πατάει φρένο στη φθηνή καταιγίδα πακέτων

Η χθεσινή κρίσιμη απόφαση της Ευρωπαϊκής ένωσης σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό «τέλος εποχής» για το ηλεκτρονικό εμπόριο προς την Ευρώπη, καθώς πλέον τα δέματα αξίας ακόμη και κάτω των 150 ευρώ θα υπόκεινται σε δασμούς ή/και ειδική χρέωση, μια ρύθμιση που φαινόταν απλώς υπό συζήτηση και σήμερα γίνεται πραγματικότητα.

Η ουσία της αλλαγής

Η μέχρι τώρα πρακτική εξαίρεσης των μικρών παραγγελιών από τρίτες χώρες (κυρίως από την Κίνα) – αξίας έως 150 ευρώ – από εισαγωγικούς δασμούς και πολλές φορές χωρίς εισαγωγικό ΦΠΑ ή ειδική χρέωση, αποτέλεσε «ανοιχτό παράθυρο» μαζικών εισαγωγών. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το 2024 πάνω από 4,6 δισεκατομμύρια πακέτα (ή περίπου 12 εκατομμύρια ημερησίως) αξίας κάτω των 150 € εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή αγορά — και κατά 91 % προέρχονταν από την Κίνα. Πλατφόρμες όπως Temu, Shein και AliExpress αξιοποιούν το υπάρχον καθεστώς, πλημμυρίζοντας την ΕΕ με φθηνά προϊόντα, συχνά αμφίβολης ποιότητας, πιέζοντας αφόρητα τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Με την απόφαση, αυτό το καθεστώς αλλάζει: τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν συμφώνησαν πως αυτά τα μικρά πακέτα θα υπόκεινται είτε σε φόρο είτε σε χρέωση που θα επιβαρύνει είτε τον αποστολέα είτε τον παραλήπτη.



Γιατί τώρα – και ποιοι «χτυπιούνται»

Η έκρηξη των μικρο-εισαγωγών από ηλεκτρονικές πλατφόρμες δημιούργησε δυο μορφές πίεσης:

Πρώτον, έντονη αθέμιτη ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανικής, που καλούνται να πληρώσουν ΚΑΠΗ (φορολογία, ΦΠΑ, δασμούς, ελέγχους) ενώ οι εισαγόμενες χαμηλού κόστους μικροπαραγγελίες όχι.

Δεύτερον, το ενδιαφέρον για την ασφάλεια προϊόντων, τη συμμόρφωση σε κανονισμούς (ασφάλεια, περιβάλλον, εργασία) και τη διαχείριση του όγκου των εμπορευμάτων που εισέρχονται, με περιορισμένη εποπτεία.

Η απόφαση λοιπόν διατυπώνει (τουλάχιστον πολιτικά) την κατεύθυνση: «οι μικρές εισαγωγές δεν θα είναι πλέον … «αόρατες».»

Επιπτώσεις για την Ευρώπη

Η νέα ρύθμιση φέρνει πολλαπλές συνέπειες – με θετικά και αρνητικά:

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανικής: Ενισχύει τη θέση τους απέναντι στον «φετιχισμό των € 1-€ 2» εισαγωγών που εισέρχονταν αλώβητα. Η ομοιομορφία κανόνων δημιουργεί περισσότερο δίκαιο πεδίο συναγωνισμού.

Για τους καταναλωτές: Πιθανότατα αύξηση τιμών στα «κυρίως φθηνά» προϊόντα από τρίτες χώρες, ενδεχομένως καθυστερήσεις και αυξημένα κόστη αποστολής. Επιφέρει επομένως έμμεση επιβάρυνση – ειδικά στους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που βασίζονταν σε αυτές τις αγορές.

Για τις κυβερνήσεις: Μεταξύ των στόχων – περισσότερα έσοδα από δασμούς/χρεώσεις, αλλά και αυξημένη ανάγκη για υποδομές τελωνειακού ελέγχου, digital-διαχείρισης, και συνεργασίας με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες: Θα χρειαστεί να προσαρμοστούν — πιθανώς να αναδιαμορφώσουν sourcing, logistics, αποθήκες εντός ΕΕ ή διαφορετικά μοντέλα αποστολής ώστε να αποφύγουν υψηλό κόστος.

Το «μεγάλο στοίχημα»

Ο ευρωπαϊκός στόχος είναι διπλός: να μην αφήνει ανοιχτό το «διάδρομο» εισαγωγών που παρακάμπτουν κανόνες, και ταυτόχρονα να διατηρεί την ανοικτή αγορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η κίνηση προς την κατάργηση – είτε απόσυρση – του κατώτατου ορίου των 150 € σηματοδοτεί ριζικό σπάσιμο του status-quo. Είναι όμως σημαντικό ότι η εφαρμογή δεν θα γίνει άμεσα και καθολικά: απαιτείται η νομοθετική μεταφορά, η τεχνική υποστήριξη και η συμπλήρωση των κανόνων λεπτομέρειας.

Για παράδειγμα, οι συζητήσεις αναφέρουν μια ενδεικτική χρέωση στο ύψος των 2 ευρώ ανά πακέτο ως προσωρινή λύση.

Το ελληνικό παράδειγμα

Ένας στους πέντε Έλληνες ψωνίζει ήδη από αυτές, με τον τζίρο να εκτοξεύεται και το 2025 να προβλέπεται αύξηση 50%. Όμως πίσω από τα φθηνά πακέτα και τις ασταμάτητες διαφημίσεις, κρύβεται μια ζοφερή πραγματικότητα: απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων για το Δημόσιο και χιλιάδες θέσεις εργασίας που εξαφανίζονται.

Η έρευνα της ΕΣΕΕ αποκαλύπτει σκληρά δεδομένα:

Το 2024 οι Έλληνες ξόδεψαν 529 – 627 εκατ. ευρώ σε Shein και Temu.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 18% – 21% όλων των online αγορών στη χώρα.

Οι άμεσες απώλειες για το Δημόσιο άγγιξαν τα 105 – 115 εκατ. ευρώ.

Χάθηκαν 4.700 – 5.600 θέσεις εργασίας μέσα σε έναν χρόνο.

Συνολικά, με τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, οι απώλειες ανεβαίνουν στα 188 – 204 εκατ. ευρώ. Ένα νούμερο που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Τι αγοράζουν οι Έλληνες – και σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα

Οι μισές παραγγελίες αφορούν ρούχα, ενώ ακολουθούν ηλεκτρονικά και είδη σπιτιού. Η Ελλάδα βρίσκεται:

8η στην Ευρώπη σε αγορές από Temu

4η στην Ευρώπη σε αγορές από Shein

Με άλλα λόγια, οι Έλληνες έχουν «αγκαλιάσει» τις κινεζικές πλατφόρμες με τέτοιο πάθος που το ελληνικό εμπόριο ασφυκτιά.

Συμπέρασμα

Η Ευρώπη λέει «όχι» στην αθόρυβη εισβολή χαμηλού κόστους πακέτων που «κλέβουν χώρο» στην αγορά, καταστρέφουν την αξία της τοπικής παραγωγής και αποδυναμώνουν κανόνες και προστασία. Όμως η μετάβαση θα είναι περίπλοκη: καταναλωτές, επιχειρήσεις και πλατφόρμες θα κληθούν να αλλάξουν συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα.

Για την Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις, η αλλαγή είναι ευκαιρία αλλά και πρόκληση: ευκαιρία για «ανάσα» σε τοπικούς παίκτες, πρόκληση για το καταναλωτικό κοινό που ίσως δει αύξηση τιμών ή περιορισμό επιλογών. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρώπη αλλάζει ταχύτητα — και το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν θα είναι το ίδιο.