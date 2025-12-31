Shein - Temu: Τι αλλάζει στις παραγγελίες στην Ελλάδα – Πότε πληρώνεις και πότε όχι χαράτσι 3€

Το ηλεκτρονικό παζάρι του Διαδικτύου αλλάζει σελίδα με το ξεκίνημα του 2026. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να καταργήσει το ισχύον καθεστώς απαλλαγής από δασμούς για μικρής αξίας δεμάτων που εισέρχονται από τρίτες χώρες, μια πρακτική που έως σήμερα ευνόησε τεράστιο όγκο φθηνών εισαγωγών από χώρες όπως η Κίνα, με πρωταγωνιστές πλατφόρμες όπως Shein και Temu.

Αυτό που για χρόνια λειτουργούσε ως «κρυφό πλεονέκτημα» στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τώρα πέρα από θεωρία γίνεται κόστος, με την Ευρώπη να εισάγει επιβάρυνση στα μικρά πακέτα από 1η Ιουλίου 2026.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει αποθήκες ούτε της Shein ούτε της Temu . Οι παραγγελίες εξυπηρετούνται με δύο τρόπους:

Απευθείας από Κίνα

Το κλασικό μοντέλο: το προϊόν φεύγει από κινεζικές αποθήκες/προμηθευτές και εισέρχεται στην ΕΕ ως εισαγωγή.

Από αποθήκες εντός ΕΕ (όταν υπάρχει απόθεμα)

Κυρίως Βέλγιο, Ισπανία, Πολωνία (Shein) και επιλεγμένοι ευρωπαϊκοί κόμβοι (Temu). Σε αυτές τις περιπτώσεις το προϊόν έχει ήδη περάσει τελωνείο στην ΕΕ και έρχεται στην Ελλάδα ως ενδοκοινοτική αποστολή.

Χρόνοι παράδοσης:

Από ΕΕ: συνήθως 2–7 εργάσιμες.

Από Κίνα: 7–15+ εργάσιμες (και συχνά περισσότερο).

Τι αλλάζει από το 2026 στις χρεώσεις

Από το 2026 η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί στην πράξη το «παράθυρο» για τα μικροδέματα χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες και θεσπίζει ενιαίο τέλος ανά δέμα (περί τα 3 ευρώ), ανεξαρτήτως αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Κρίσιμο σημείο: Η χρέωση δεν γίνεται «στην Κίνα», αλλά τη στιγμή που το πακέτο εισέρχεται στην ΕΕ (τελωνείο).

Πότε πληρώνεις και πότε όχι

Πληρώνεις όταν το δέμα έρχεται απευθείας από τρίτη χώρα (π.χ. Κίνα) στον τελικό καταναλωτή στην Ελλάδα.

→ Τέλος ανά δέμα + πιθανές επιπλέον διαδικασίες.

→ Τέλος ανά δέμα + πιθανές επιπλέον διαδικασίες. Δεν πληρώνεις το νέο τέλος όταν το προϊόν σου αποστέλλεται από αποθήκη εντός ΕΕ.

→ Το τελωνείο έχει ήδη «κλείσει» κατά την είσοδο του προϊόντος στην Ευρώπη.

Με απλά λόγια: η αποθήκη κάνει τη διαφορά, όχι το brand.

Ποιοι εξαιρούνται

Παραγγελίες από αποθήκες εντός ΕΕ (Shein/Temu ή συνεργαζόμενα hubs).

Ενδοκοινοτικές αποστολές που δεν συνιστούν νέα εισαγωγή από τρίτη χώρα.

Οι καταναλωτές που επιλέγουν προϊόντα με ένδειξη «local warehouse», «EU stock» ή «quick ship».

Τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα καταναλωτή

Τα «πάμφθηνα» καλάθια από Κίνα γίνονται ακριβότερα και πιο αργά.

Οι πλατφόρμες θα πιεστούν να γεμίσουν ευρωπαϊκές αποθήκες για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να ελέγχει πριν πληρώσει από πού αποστέλλεται το προϊόν.

Το συμπέρασμα

Η Ελλάδα δεν αλλάζει ρόλο στον χάρτη αποθηκών της Shein και της Temu. Αυτό που αλλάζει είναι το κόστος όταν το πακέτο περνά τα ευρωπαϊκά σύνορα. Από το 2026, ό,τι έρχεται απευθείας από τρίτη χώρα πληρώνει. Ό,τι έχει ήδη «πατήσει» Ευρώπη, όχι.

Με άλλα λόγια: δεν τελειώνουν οι online αγορές χαμηλού κόστους. Τελειώνει η αυταπάτη ότι όλες είναι ίδιες. Γιατί από εδώ και πέρα, η αποθήκη θα γράφει τον λογαριασμό.