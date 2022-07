Tony Sirico: Ο αμερικανός ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός υποδυόμενος τον γκάνγκστερ Πόλι Γουόλνατς στη δημοφιλή σειρά «The Sopranos» και συμμετείχε συχνά σε ταινίες του Γούντι Άλεν.

Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Με μεγάλη θλίψη, αλλά και απίστευτη υπερηφάνεια, αγάπη και πολλές όμορφες αναμνήσεις, η οικογένεια του Τζενάρο Άντονι “Τόνι” Σιρίκο επιθυμεί να σας ενημερώσει για τον θάνατό του το πρωί της 8ης Ιουλίου 2022», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο αδερφός του, Ρόμπερτ Σιρίκο, καθολικός ιερέας, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια του θανάτου.

TONY SIRICO who appeared in Goodfellas, Copland and who played Paulie in The Sopranos has died aged 79 – RIP pic.twitter.com/tiJEBupDtr

