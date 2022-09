Ο Βασίλης Ρουσόπουλος γεννήθηκε το 1996. Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, ενώ έκανε και παράλληλες σπουδές Επικοινωνίας στο Deree-The American College of Greece. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτική Επικοινωνία από το London School of Economics and Political Science.

Ο νεαρός δημοσιογράφος γιος του Θοδωρή ρουσόπουλου και της Μάρας Ζαχαρέα διατηρεί χαμηλό προφίλ και έχει αυτόνομη πορεία. Καθώς μελετά τις ρίζες και την εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού κάθε Σαββατοκύριακο στις 16.00 παρουσιάζε στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9 την εκπομπή «Μουσικές του Νότου» αλλά τώρα αλλάζει ζώνη και στόχευση από ότι μαθαίνουμε.

