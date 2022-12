Ένα ζευγάρι που από την Σουηδία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 58.000€ προκειμένου να αγοράσει τα δικαιώματα του αγαπημένου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «Last Christmas» των Wham, προκειμένου να μην το ξανά ακούσουν.

Ο 50χρονος Tomas και η 33χρονη σύζυγός του Hannah παραδέχτηκαν ότι μισούν τόσο πολύ το κλασικό κομμάτι που έγραψε ο George Michael, ώστε θέλουν να βεβαιωθούν τόσο οι ίδιοι όσο και άλλοι δεν θα χρειαστεί να ακούσουν ποτέ ξανά το τραγούδι.

Η Hannah δήλωσε ότι απέκτησε έντονη αντιπάθεια για το τραγούδι όταν εργαζόταν σε καφετέρια στην Οξφόρδη πριν από 13 χρόνια, όπου το αφεντικό της επέμενε να το παίζει το τραγούδι στο προσκήνιο σε επανάληψη.

Χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε, ανέφερε : «Σπούδαζα αγγλικά και δούλευα σε μια καφετέρια. Το αφεντικό μου είχε πει πως το τραγούδι πρέπει να παίζει συνέχεια. Μέσα στην ημέρα το είχα ακούσει περίπου 100 φορές. Έτσι κάποια στιγμή ρώτησα ένα φίλο μου μουσικό, αν υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσει κάποιος τα δικαιώματα ενός τραγουδιού. Αρκετοί είναι οι άνθρωποι που μισούν αυτή την ιδέα αλλά κάποια στιγμή θα πετύχουμε τον στόχο μας».

