Ένας αλκοολικός (o Ben) που έχει χάσει τη δουλειά του πηγαίνει στο Λας Βέγκας για να τα ξεχάσει όλα. Εκεί θα γνωρίσει τη Sera, ένα call girl και η έλξη θα είναι αμοιβαία. Στο έργο φαίνεται καθαρά η εξάρτηση από το αλκοόλ και τα σημάδια της καταστροφής του. Αξίζει να το (ξανά) δείτε στο ERTFLIX.

Στη σκηνοθεσία είναι ο Mike Figgis o οποίος συμμετέχει και στο soundtrack του έργου. Tη μουσική υπογράφει ο Anthony Marinelli. Το «Αφήνοντας το Λας Βέγκας» βασίζεται στο μυθιστόρημα (1990) του John O’Brien, συγκεκριμένα σε ημιβιογραφικές του μνήμες. Ο ίδιος το 1994 (ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει η ταινία) έδωσε τέλος στη ζωή του. Είχε ήδη παραχωρήσει τα δικαιώματα του βιβλίου του για μεταφορά στη μεγάλη οθόνη.

Ο Figgis ζήτησε από τους Nicolas Cage και Elizabeth Shue να προετοιμάσουν καλά τους ρόλους τους. Ο Cage (συγκλονιστικός) έπινε συνεχώς για δύο εβδομάδες στο Δουβλίνο. Ένας φίλος του τον βιντεοσκοπούσε και στη συνέχεια έβλεπε τις αντιδράσεις του και τον τρόπο ομιλίας του. O Nicolas Cage κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και τη Χρυσή Σφαίρα Πρώτου Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία. Ήταν υποψήφιος για το BAFTA και κέρδισε σχεδόν όλα τα Βραβεία (και της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου), όσον αφορά την ερμηνεία του. O ηθοποιός επισκέφτηκε και νοσηλευόμενους αλκοολικούς.

Η Elizabeth Shue (εξαιρετική) συζήτησε με πόρνες του Las Vegas και έμαθε πολλά για την καθημερινότητα τους. Η ίδια ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, για τη Χρυσή Σφαίρα, για το BAFTA και για όλα τα Βραβεία.

Ο Sting διασκεύασε κι ερμήνευσε για την ταινία το Angel Eyes (Matt Dennis), το My One and Only Love (Vic Damone και Frank Sinatra) και το It’s a Lonesome Old Town (Ben Bernie).