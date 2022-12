Πρίγκηπας George: To ταλέντο του 9χρονου είναι εμφανές.

Ο Πρίγκιπας και Πριγκίπισσα της Ουαλίας, William και Kate, ευχήθηκαν για τα Χριστούγεννα με μια κάρτα που ζωγράφισε ο πρωτότοκος γιός τους, George.

Ένας χιονισμένος τάρανδος με τη λεζάντα «Χρόνια πολλά, από τον George», δείχνει ότι το παιδί έχει ταλέντο στη ζωγραφική.

Την καλλιτεχνική φλέβα μάλλον, την πήρε από τη μητέρα του, η οποία σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο St. Andrews, ενώ η Kate Middleton είχε μιλήσει και παλαιότερα για τις καλλιτεχνικές του τάσεις.

Happy Christmas!

🎨 by George pic.twitter.com/59wXHYx0vb

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 25, 2022