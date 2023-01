Jeremy Renner: Ο τραυματισμός του από εκχιονιστικό μηχάνημα στις αρχές Ιανουαρίου ήταν πολύ σοβαρός και παρ’ ολίγον να του στοιχήσει τη ζωή του.

Ο ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ επέστρεψε σπίτι του από το νοσοκομείο, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του, μπορεί να χρειαστούν ακόμη και 2 χρόνια.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023