Ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει δημιουργηθεί πάνω από τα κεφάλια των θαυμαστών του Avatar, οι οποίοι ανέμεναν με αγωνία να μάθουν, αν ο Βιν Ντίζελ θα βρίσκεται ανάμεσα στους ηθοποιούς που θα συμπληρώσουν το καστ για το Avatar 3. Όπως αποκάλυψε ο παραγωγός των ταινιών επιστημονικής φαντασίας του Τζέιμς Κάμερον και προς λύπη πολλών, ο Ντίζελ δεν θα εμφανιστεί στο επερχόμενο σίκουελ.

Η επιθυμία των σινεφίλ να δουν τον ηθοποιό, που αγαπήθηκε με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Fast and the Furious», στις νέες ταινίες του Τζέιμς Κάμερον, έχει γίνει όλο και πιο έντονη τους τελευταίους μήνες, αφού επανήλθε στη δημοσιότητα το βίντεο που είχε αναρτήσει ο Χολιγουντιανός ηθοποιός το 2019, όταν επισκέφθηκε το πλατό του Avatar: The way of Water.

Τότε παρουσιάστηκε μαζί με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον σε αρκετά εύθυμο κλίμα, με τον Βιν Ντίζελ μάλιστα να δηλώνει θαυμαστής του θρυλικού σκηνοθέτη. Τότε και βάσει όσων ανέφεραν στην κάμερα, ήταν σαν να προϊδέαζαν το κοινό για τον επερχόμενο ρόλο του δημοφιλούς ηθοποιού στον κόσμο της «Πανδώρας».

Δυστυχώς για τους θαυμαστές του Ντίζελ, όπως ανακοίνωσε, ο παραγωγός των ταινιών, Τζον Λαντάου, ο ηθοποιός δεν πρόκειται να βρεθεί σε κανένα από τα Avatar, ούτε να «ταξιδέψει» με κάποιον νέο ρόλο στον φανταστικό πλανήτη του Κάμερον.

Μιλώντας στο Empire, ανέφερε πως ο Βιν Ντίζελ επισκέφθηκε το πλατό όντας απλώς ένας θαυμαστής: «Ήρθε, επισκέφθηκε μια μέρα το πλατό για να δει τι κάναμε και ο κόσμος το εξέλαβε εκτός πλαισίου».

Το νέο Avatar 3 και το στοιχείο της φωτιάς

O Τζέιμς Κάμερον παραβρέθηκε στα Critics Choice Awards 2023 και αποκάλυψε στο «Deadline» μερικά νέα στοιχεία για το «Avatar: The Seed Bearer», όπως θα ονομάζεται το τρίτο σίκουελ. Ο Κάμερον σημείωσε ότι θα κυριαρχεί το στοιχείο της φωτιάς, ενώ θα παρουσιαστούν στο κοινό δύο νέες φυλές.

«Η φωτιά έχει συμβολική παρουσία στην ταινία και υπάρχει μια φυλή που εκπροσωπεί αυτό το concept. Ίσως τώρα να αποκαλύπτω παραπάνω από όσα πρέπει. Θα γνωρίσετε δύο εντελώς νέες φυλές στην επόμενη ταινία. Γνωρίσαμε του Omaticaya, τους Metkayina και στην επόμενη ταινία θα γνωρίσετε ακόμη δύο. Θα περιπλανηθούμε λίγο πιο ελεύθερα στον κόσμο της Pandora και σε διαφορετικά μέρη» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς Κάμερον για το Avatar 3.

