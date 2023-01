Το «All Quiet On The Western Front» του Netflix οδηγεί την κούρσα των φετινών βραβείων Bafta, με 14 υποψηφιότητες. Το έπος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, που έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές αξιολογήσεις από τους κριτικούς κινηματογράφου, βασίζεται στη νέα μεταφορά του μυθιστορήματος του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ από το 1928 στην οθόνη.

Don’t forget, you can have your say in our #EERisingStar category!

🌠 AIMEE LOU WOOD

🌠 DARYL McCORMACK

🌠 EMMA MACKEY

🌠 NAOMI ACKIE

🌠 SHEILA ATIM

Vote for your @EE Rising Star here 👉 https://t.co/i5gl7bdCHB#EEBAFTAs pic.twitter.com/duW0W5f0J9

— BAFTA (@BAFTA) January 19, 2023