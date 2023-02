Υπό την Επήρεια (2022) – Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα (με στοιχεία μυθοπλασίας).

Καλογυρισμένο Γαλλικό έργο σε σκηνοθεσία David M. Rosenthal στο Netflix.

H Roxana (Camille Rowe – μοντέλο ηθοποιός) ερωτεύεται τον καταδύτη εκπαιδευτή της, Pascal (Sofiane Zermani) και αποφασίζει να τον ακολουθήσει. Mαζί με την ομάδα τους ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των καταδύσεων. Όλα όμως είναι θέμα επιλογών;

César Domboy as Tom and Camille Rowe as Roxana

H ταινία έχει και Άρωμα Ελλάδας, όταν αναφέρεται στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης στην Καλαμάτα (2016).

Κριτική: Αγωνιώδες με συναισθηματική φόρτιση.

Η ελεύθερη δύτρια Audrey Mestre

