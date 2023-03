Οι Σπεσιαλίστες, απόψε στις 00:00 στο Star.

Στη σκηνοθεσία είναι ο John Shirley. Yποψήφιος ήταν και ο David Fincher, αλλά τα πράγματα ήταν κάπως παγωμένα μετά το Alien 3. O Fincher το 1995 σκηνοθέτησε το Se7en...και η καριέρα του έπιασε κορυφή!

Story να πεθαίνεις…!

Ο πρώην πράκτορας της CIA (ειδικός στα εκρηκτικά), Ray Quick (Stallone), αποφασίζει τελικά να βοηθήσει την May Munro (Stone). Η ίδια θέλει να εκδικηθεί για τη δολοφονία των γονιών της. Ο πρώην συνάδελφος όμως του Ray, ο Νed Trent (James Woods – μιλάμε για ηθοποιάρα και στα 80’s), έχει άλλη άποψη…Παίζει και ο Eric Roberts, αδερφός της Julia (Τελική Ανάλυση, The Dark Knight, Babylon) as Tomas Leon.

Καταιγισμός δράσης με ειδύλλιο, ότι πρέπει πριν κοιμηθείτε (βάλτε και ένα ποτό).

Η Gloria Estefan ερμηνεύει το Turn the Beat Around.

H Sharon Stone, μέχρι και σήμερα παραμένει από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο (με πολλές δυσκολίες στη ζωή της). Για τη δεκαετία του 1990, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την όμορφη και αισθησιακή πλευρά της. Ο Sly είναι απλά ο Sylvester Stallone.

