Σαν βόμβα έχει πέσει η καταγγελία της πρώην συζύγου του Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner) για σωματική κακοποίηση, απειλές για τη ζωή της ίδιας και της κόρης τους, καθώς και για υπερβολική χρήση ναρκωτικών.

Η Σόνι Πατσέκο κατηγορεί τον ηθοποιό της Marvel για ανάρμοστη συμπεριφορά, με τον ίδιο να αρνείται τα πάντα.

Το διαζύγιό τους έχει καταλήξει σε δικαστική διαμάχη. Μολονότι λύσει το ζήτημα της επιμέλειας της 10χρονης κόρης τους και τη μοιράζονται από κοινού, οι προστριβές ανάμεσά τους δεν έχουν τέλος.

Όλα ξεκίνησαν το 2020, όταν ο Τζέρεμι Ρένερ ζήτησε από το δικαστήριο να μειωθεί το ύψος της διατροφής, που δίνει κάθε μήνα στην πρώην σύζυγό του, από 30.000 δολάρια σε 11.000 δολάρια.

Η Σάνι Πατσέκο τον επέκρινε και τόνισε πως «αυτή η κίνηση ήταν ένα μικρό δείγμα του τι αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του».

Σε νέα αναφορά που κατέθεσε στο δικαστήριο, η ίδια ισχυρίζεται, όπως αποκαλύπτει η Marca, ότι ο σταρ του Χόλυγουντ κακοποίησε συναισθηματικά, σωματικά και σεξουαλικά την κόρη τους. Επίσης, της επιτέθηκε βάζοντας το όπλο στο στόμα της, ενώ την απείλησε ότι θα πατήσει τη σκανδάλη.

Ο Τζέρεμι Ρένερ αρνείται κάθε κατηγορία και τονίζει ότι η Σόνι Πατσέκο είναι αυτή που κάνει χρήση ουσιών και έχει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο ηθοποιός δηλώνει, επίσης, διαθέσιμος να υποβληθεί οποιαδήποτε στιγμή σε τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να αποδείξει πως δεν είναι χρήστης ναρκωτικών. Τονίζει, δε, ότι θα προσλάβει ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να αποδείξει πως η κόρη του είναι ασφαλής μαζί του.

Η νομική ομάδα του Τζέρεμι Ρένερ κατηγορεί την πρώην του ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη φήμη του, για να του αποσπάσει περισσότερα χρήματα.

