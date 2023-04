Netflix: Πρωταγωνίστρια σειράς βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της [vid] Netflix: Η Jung Chae-yul έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία “Zombie Detective”, στην τηλεοπτική σειρά “I Have Not Done My Best”, καθώς και στην ταινία “Deep” του 2018.