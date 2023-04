Γούντι Χάρελσον: Μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του Μάθιου Μακόναχι πως ο Γούντι Χάρελσον θα μπορούσε να είναι ετεροθαλής αδελφός του, ο ηθοποιός μίλησε για το ενδεχόμενο να επιλέξουν τελικά την λύση της εξέτασης DNA.

Οι δύο ηθοποιοί θα ξανασυναντηθούν στην επερχόμενη κωμωδία «Brother from Another Mother».

Ο Γούντι Χάρελσον εμφανίστηκε στο «The Late Show with Stephen Colbert» για την προώθηση της νέας του σειράς «White House Plumbers» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την πρόσφατη αποκάλυψη του Μάθιου Μακόναχι.

«Λοιπόν, απλά θα πω ότι υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτή τη σκέψη, επειδή μιλήσαμε με τη μητέρα του Μάθιου, και μας ενημέρωσε μια φορά. Θέλω να πω, αυτό είναι τρελό. Ήμασταν στην Ελλάδα και βλέπαμε την ομάδα των ΗΠΑ να κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο και δεν ξέρω, ανέφερα κάτι για τύψεις. Και είπα: “Ξέρετε, είναι περίεργο που ο πατέρας μου δεν έχει μετανιώσει”. Και ενώ γνώριζα την μητέρα του Μάθιου πολύ καιρό, μου λέει: ‘Ήξερα τον πατέρα σου’. Και ήταν εκείνα τα κενά που βρήκα λίγο ανησυχητικά ή ενδιαφέροντα», ανέφερε ο Γούντι Χάρελσον.

Κατόπιν ο Χάρελσον συνέχισε: «Τη χρονιά της γέννησή του [Μακόναχι], εννέα μήνες πριν, ήταν σε διάσταση από τη σχέση της με τον υποτιθέμενο πατέρα του, τον Τζιμ».

Υπενθυμίζεται πως ο Μάθιου Μακόναχι είχε δηλώσει πως «κάναμε κάποια μαθηματικά και ανακαλύψαμε ότι ο πατέρας του Γούντι ήταν σε άδεια την ίδια εποχή που η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είχαν το δεύτερο διαζύγιό τους. Στη συνέχεια, υπάρχουν πιθανές αποδείξεις και μέρη στο δυτικό Τέξας όπου μπορεί να υπήρξε μια συγκέντρωση, ή μια συνάντηση, ή μια στιγμή».

Matthew McConaughey and Woody Harrelson could possibly be related, after the realization that McConaughey’s mother knew Harrelson’s father.

