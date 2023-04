Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της τηλεοπτικής σειράς «FUBAR» με πρωταγωνιστή τον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Στο τηλεοπτικό του ντεμπούτο, ο ηθοποιός υποδύεται τον Luke Brunner, έναν 65χρονο πράκτορα της CIA ο οποίος ετοιμάζεται να αποσυρθεί. Σε μια νέα αποστολή, μαθαίνει ότι η σχέση με την κόρη του Έμα (Μόνικα Μπαρμπάρο) χτίστηκε πάνω σε ένα ψέμα, αφού ανακαλύπτει ότι και εκείνη δουλεύει για τη CIA.

«Το «FUBAR» θα σας κάνει να γελάσετε, όχι μόνο για δύο ώρες, αλλά για μια ολόκληρη σεζόν» δήλωσε ο Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος έχει αναλάβει και χρέη εκτελεστικού παραγωγού μαζί με τον δημιουργό και showrunner της σειράς των οκτώ επεισοδίων, Νικ Σαντόρα.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Φόρτσουν Φάιμστερ, Απαρνά Μπριέλ, Τζέι Μπάρουτσελ και Γκάμπριελ Λούνα.

Σημειώνεται ότι το Netflix έδωσε μεγάλη μάχη για να αποκτήσει τα δικαιώματα της σειράς, καθώς στην ποδιά του Άρνι Σβαρτσενέγκερ «σφάχτηκαν» μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες streaming.

Η πλοκή

Η σειρά βασίζεται στο True Lies, μια κωμωδία δράσης του 1994 που έπαιξε ο Σβαρτσενέγκερ με την Τζέιμι Λι Κέρτις. Στην περιγραφή η σειρά αναφέρεται ως μια παγκόσμια περιπέτεια κατασκόπων.

H σειρά εστιάζει σε έναν πατέρα (Σβαρτσενέγκερ) και την κόρη του, που για χρόνια εργάζονται ως πράκτορες της CIA, κρατώντας το όμως κρυφό ο ένας από τον άλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ολόκληρη η σχέση τους να είναι ένα τεράστιο ψέμα.

Όταν αποκαλύπτεται η ανάμειξή τους στη CIA, αναγκάζονται να δουλέψουν ως συνεργάτες. Με φόντο τη δράση και την κατασκοπεία, πρόκειται να μάθουν ποιος είναι πραγματικά ο καθένας τους. Την κόρη του Σβαρτσενέγκερ θα υποδυθεί η ηθοποιός Μόνικα Μπαρμπάρο.

To «Fubar» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 25 Μαΐου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το FUBAR στα αγγλικά είναι ένα ακρωνύμιο με τις λέξεις: [email protected] Up Beyond Any Repair.

