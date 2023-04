«Η μαγευτική δημιουργικότητα του Freddie Mercury ήταν αυτή που τον κατέστησε κάτι περισσότερο από μουσικό ή καλλιτέχνη. Ήταν από αυτούς τους σπάνιους αστέρες, που έγιναν παγκόσμια πολιτισμικά φαινόμενα. Ωστόσο, παρότι ο Mercury γοήτευε το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, το αγαπημένο του σπίτι, το Garden Lodge στο Kensington του Δυτικού Λονδίνου, ήταν το μέρος όπου αναδείκνυε τον ιδιωτικό του κόσμο, συγκεντρώνοντας μια συλλογή, η οποία αντανακλούσε και πυροδοτούσε την ευρεία φαντασία του».

Αυτή την εισαγωγή στον ιδιωτικό κόσμο του Freddie Mercury χρησιμοποίησε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα διοργανώσει έκθεση ενός μήνα στο Λονδίνο, αφιερωμένη στον σπουδαίο performer. Στο πλαίσιο αυτής, θα διενεργηθούν έξι δημοπρασίες τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων η κάθε μια θα εστιάζει σε διαφορετική πτυχή της ζωής του, δημόσια και ιδιωτική.

The Icon. The Man. #TheWorldofFreddieMercury is coming to #SothebysLondon this summer, unveiling Mercury’s never-before-seen collection for the first time ever in a month-long exhibition and auction series.

Discover more: https://t.co/KW001NvPU9 pic.twitter.com/2cjNmWe1aU

— Sotheby’s (@Sothebys) April 26, 2023