Η Κιμ Καρντάσιαν αφού έχτισε μία τεράστια καριέρα στην τηλεόραση και τα ριάλιτι και απέκτησε μία αμύθητη περιουσία, σκέφτεται σοβαρά να αφήσει πίσω της τα φλας και τις κάμερες και να ασχοληθεί με τη δικηγορία. Καλεσμένη στο TIME100, την ετήσια λίστα με τους 100 ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, η 42χρονη σταρ αποκάλυψε τα πλάνα της για το μέλλον και το στόχο της να γίνει νομικός πλήρους απασχόλησης.

Η Καρντάσιαν αποκάλυψε στη συντονίστρια, Πόπι Χάρλοου, ότι θα ήταν εξίσου χαρούμενη αν ήταν δικηγόρος πλήρους απασχόλησης και ότι ελπίζει πως οι προσπάθειές της στο κίνημα θα είναι «το πιο ουσιαστικό έργο της ζωής της».

Συγκεκριμένα, είπε: «Άλλοι χρειάζονται 10, 20 χρόνια για να κάνουν αυτό που έκανα εγώ σε 6 μήνες. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει τον αγώνα εκείνη τη στιγμή. Για μένα, αυτό ήταν μερικά τηλεφωνήματα. Αυτό μου έκανε πραγματικά εντύπωση ότι, ξέρετε, όπως κι αν έγινε, έγινε. Είμαι τόσο ευγνώμων. Αλλά το σύστημα, αυτή η διαδικασία πρέπει να αλλάξει. Φτάνεις σε ένα σημείο όπου αποκτάς εμπειρίες οι οποίες σε αλλάζουν. Υπάρχουν πολλά πάντα στην τηλεόραση και πολλά εκεί έξω, αλλά νομίζω ότι οι φίλοι μου και η οικογένειά μου ξέρουν… αγαπάμε πραγματικά πολλές από τις ιδιωτικές μας στιγμές» είπε

Πάντα αστειεύομαι με τη μαμά μου, που είναι η μάνατζέρ μου. Λέω: «Η Κιμ Κέι αποσύρεται και εγώ θα γίνω δικηγόρος». Οπότε μπορείς να πας να βοηθήσεις τα αδέρφια σου». Η Καρντάσιαν μίλησε δημόσια για τα σχέδιά της για πρώτη φορά στο εξώφυλλο της Vogue τον Απρίλιο του 2019, εξηγώντας ότι ολοκλήρωσε 18 ώρες υπό επίβλεψη μελέτης μαζί με τους δικηγόρους Jessica Jackson και Erin Haney κάθε εβδομάδα.

«Στο πρώτο έτος της νομικής σχολής πρέπει να καλύψει κανείς τρία θέματα: ποινικό δίκαιο, αδικοπραξίες και συμβάσεις», είπε στο περιοδικό. «Για μένα, οι αδικοπραξίες είναι ό,τι πιο μπερδεμένο, οι συμβάσεις το πιο βαρετό και το ποινικό δίκαιο μπορώ να το κάνω και στον ύπνο μου. Στο πρώτο τεστ που έδωσα, πήρα 100. Πολύ εύκολο για μένα. Το διάβασμα είναι αυτό που πραγματικά με συγκινεί. Είναι τόσο χρονοβόρο. Τις έννοιες τις καταλαβαίνω σε δύο δευτερόλεπτα».

Εκείνη την εποχή, ο στόχος της σταρ του Keeping Up With the Kardashians ήταν να πάρει πτυχίο το 2022. Ωστόσο, πρέπει να περάσει την Πρωτοετή Εξέταση Φοιτητών Νομικής, γνωστή και ως «baby bar» για να μπορέσει να συνεχίσει την εκπαίδευσή της. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του προηγούμενου ριάλιτι της οικογένειάς της τον Μάιο του 2021, αποκάλυψε ότι απέτυχε στο baby bar μετά την πρώτη της προσπάθεια το καλοκαίρι του 2020.

«Αν κάνετε τη νομική σχολή με τον τρόπο που το κάνω εγώ, είναι ένα τετραετές πρόγραμμα αντί για το τυπικό σας τριετές πρόγραμμα. Και μετά το πρώτο έτος, πρέπει να πάρετε το baby bar. Αυτό είναι πραγματικά πιο δύσκολο, ακούω, από το επίσημο bar», είπε στο E! σειρά εκείνη την εποχή.

Μιλώντας στο TIME100 Summit , η… εκκολαπτόμενη δικηγόρος είπε: «Το ταξίδι μου άνοιξε τα μάτια τόσο πολύ». Τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ των δύο κόσμων της συνέχισε: «Είναι συντριπτικό γιατί υπάρχουν τόσα πολλά να γίνουν.

Έφερα την αδερφή μου την Kλόε σε μια φυλακή για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα και αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό για εκείνη». Η σταρ του reality ξεκίνησε να σπουδάζει νομικά το 2019, αναφέροντας τον δικηγόρο πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ως έμπνευση για τη νέα της καριέρα.

