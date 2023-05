Τριανταπέντε χρόνια γάμου συμπλήρωσαν την Κυριακή (30.4.2023) ο αγαπημένος ηθοποιός Τομ Χανκς και η ταλαντούχα σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον.

Το διάσημο ζευγάρι γιόρτασε την 35η επέτειο του γάμου του, με τη Γουίλσον να μοιράζεται μια γλυκιά φωτογραφία του Χανκς να της κάνει έκπληξη με μια τούρτα στο Instagram και στο Twitter την Κυριακή.

«35 χρόνια γάμου. 30 Απριλίου 1988. Η αγάπη είναι το παν», έγραψε. Ο 66χρονος Χανκς, κοιτάζει τη σύζυγό του με λατρεία στο τρυφερό στιγμιότυπο, κρατώντας μια τούρτα στολισμένη με κίτρινα παγωμένα λουλούδια και τη φράση «Χαρούμενη Επέτειος» γραμμένη επάνω. Καθισμένη δίπλα του, η Γουίλσον 66, χαμογελά κοιτάζοντας το γλυκό.

35 years of marriage. April 30, 1988. Love is everything. pic.twitter.com/RlzqHf75tK

— Rita Wilson (@RitaWilson) April 30, 2023