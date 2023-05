Η Σερένα Γουίλιαμς είναι ξανά έγκυος, στο δεύτερο παιδί της και το επιβεβαίωσε στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2023.

Η αθλήτρια του τένις εμφανίστηκε στο Met Gala με τον σύζυγό της στο πλευρό της, Αλέξις Οχάνιαν. «Είμαστε τρεις εδώ», είπε στους δημοσιογράφους η Σερένα Γουίλιαμς, επιβεβαιώνοντας την εγκυμοσύνη της.

