Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος για το πρώτο Dune από τον Denis Villeneuve. To Dune στην 94η Τελετή Απονομής (CODA) των Βραβείων κέρδισε 6 Όσκαρ στις τεχνικές κατηγορίες. Είναι sci – fi ταινία καθαρά για κινηματογραφική αίθουσα.

Το trailer για το δεύτερο μέρος κυκλοφόρησε και προκαλεί ενδιαφέρον.

Το Dune: Part Two συνεχίζει την περιπέτεια του Paul Atreides (Timothée Chalamet). Ο ίδιος, μαζί με τη μητέρα του Lady Jessica (Rebecca Ferguson), βρίσκεται (από το τέλος του πρώτου) υπό την προστασία των ιθαγενών του Arrakis, των Fremen. Επικεφαλής τους είναι ο Stilgar (Javier Bardem). Ο Paul θα αντιμετωπίσει τη μοίρα του έχοντας στο πλευρό του την Chani (Zendaya). Θα προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις να ανακτήσει τον Arrakis από τους Harkkonens, αλλά και τον γαλαξία από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα.

To Dune βασίζεται στα βιβλία του Frank Herbert. To πλούσιο cast ηθοποιών συναρπάζει! Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler (Elvis), Léa Seydoux, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Dave Bautista and Christopher Walken.